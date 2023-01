Il Comune di San Gregorio organizzia una gita per vedere il Carnevale di Putignano

Hanno tempo fino al 03 febbraio 2023 gli interessati a partecipare al soggiorno turistico-culturale in occasione del carnevale 2023 di Putignano in provincia di Bari che si terrà dal 17 al 20 febbraio 2023. Ne dà notizia l’assessore ai Servizi sociali, Seby Sgroi, che tramite gli uffici ha predisposto le modalità per iscriversi.

Possono partecipare all’iscrizione i cittadini residenti a San Gregorio da almeno un anno e che abbiano compiuto il 60° anno di età, se uomini, e il 55° anno di età, se donne. Alle domande dovranno essere allegate le dichiarazioni Isee 2023 in corso di validità alla data di presentazione. È importante segnalare che per il servizio è prevista la compartecipazione economica dei partecipanti e che la fruizione del servizio di soggiorni climatici esclude l’accesso al beneficio del servizio di Assistenza domiciliare anziani.

Tutti i partecipanti dovranno pagare una quota pro-capite di euro 40,00 entro la stessa data di scadenza, cioè il 03 febbraio 2023, al Comitato di organizzazione del Centro diurno.

Le richieste dovranno essere redatte su apposito modello in distribuzione presso l’Urp (Ufficio relazioni con il pubblico di piazza Marconi, 11), al quale va allegato, perentoriamente, un documento di riconoscimento in corso di validità, oltre agli altri documenti richiesti.

Il numero limite di partecipanti al soggiorno è di 130, selezionati in forza di una graduatoria che privilegi i redditi più bassi.

"Oltre ad assistere alla sfilata dei carri del Carnevale di Putignano – ha spiegato l’assessore Sgroi - è prevista anche una visita al centro storico di Monopoli. A presto pubblicheremo l’intero programma nei dettagli». Per informazioni restano a disposizione gli uffici del Centro diurno per la famiglia", via Bellini, 7 e dell’Urp.