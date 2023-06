"Grotta del Drago" e vallone "Cava"di Scordia: un museo di pietra nel verde Un'area recuperata da un gruppo di volontari dopo anni di abbandono. Il presidente Pisasale: “Stiamo parlando dell’unica area verde di Scordia, il Vallone Cava, che si divide in due parti: la parte della Grotta del Drago, a nord-ovest, interessante per l’aspetto naturalistico ed archeologico; e la parte a sud-est, che è rappresentata della Cava, un sito importante soprattutto dal punto di vista storico"

Grotta del Drago

Escursione “virtuale” a distanza, da turista per caso, in un antro ricco di pace ed immersi nella tranquillità della Piana di Catania. In attesa di una scappata reale, dal vivo, consigliata con previa prenotazione presso i volontari della locale associazione. Un museo fascinoso di pietra nel Calatino in mezzo al verde, dentro le immaginarie fauci del drago, dove il fianco di rocce “bucherellate” dagli insediamenti umani ci porta indietro in un passato remoto, fra l'età del bronzo e quella del ferro.

Si chiama l'area Grotta del Drago che rientra nel parco del torrente Cava di Scordia, un meraviglioso e selvaggio “archeoparco-ecomuseo” oggi riconosciuto dalla Regione, con testimonianze archeologiche importanti, visitabile tutti i giorni e da tutti, preferibilmente guidati dai volontari dell’associazione scordiense Parco Cava-Grotta del Drago. “Stiamo parlando praticamente dell’unica area verde di Scordia, quello che è il Vallone Cava, che si divide in due parti: la parte della Grotta del Drago e la parte più a sud-est, che è la parte della Cava. Noi ci siamo occupati principalmente dell’area della Grotta del Drago, che è la parte più a nord-ovest, interessante per l’aspetto naturalistico e archeologico”, spiega il presidente Giambattista Pisasale dell'associazione Parco Cava-Grotta del Drago, che si occupa della valorizzazione turistica di questo ecomuseo di Scordia. Viceversa, “la parte della Cava, è più interessante soprattutto dal punto di vista storico e archeologico; anche perché alla Cava, c’era la fontana, dove si andava a prendere l’acqua prima che ci fosse l’urbanizzazione dell’acqua corrente”, continua Pisasale. Cosicché “è nato il lavatoio, dove tutte le donne di Scordia andavano a lavare i panni, per cui alla Cava siamo legati da affetto, mentre nella Grotta del drago ci sono delle testimonianze archeologiche di assoluto rilievo: grotte carsiche, una sorgente tra le rocce, la sorgiva del Canalicchio, c’è veramente tanto da vedere”.

I costi per effettuare una visita-escursione? “Nessun costo, basta una telefonata per prenotarsi; solo donazioni libere, che sono ben accette”. Un'area recuperata da un gruppo di volontari dopo anni di abbandono. “La nostra associazione nel 2019, prima del Covid” aggiunge un attivista storico del Parco, il segretario Alessio Gavini,“ha avuto il riconoscimento come ecomuseo - istituzione che gestisce e studia con fini scientifici e culturali, il patrimonio di una comunità - dalla Regione, a fronte di un progetto di valorizzazione turistica e come coronamento di tutto un lavoro che abbiamo svolto in circa 13 anni di attività, con in media l'organizzazione di tre eventi ogni anno, tutti dedicati alla valorizzazione dell’identità culturale, alla protezione ed al rispetto dell’ambiente, coinvolgendo l’intera comunità, non solo di Scordia, con attività di recupero, coinvolgendo scuole, gli anziani, i diversamente abili”. Si tratta di un museo che si occupa di studiare, tutelare e far conoscere la memoria collettiva di una comunità, in rapporto al territorio di appartenenza. Un museo che spazia fra i secoli, dalla preistoria al medioevo. Un'area ampia, compresa tra Scordia, Lentini e Militello. Una località a qualche chilometro a nord-ovest del centro abitato di Scordia, la Grotta del Drago, che deve il proprio nome mitico-leggendario forse alla particolare conformazione del costone di roccia dove sono scavate le grotte, simile al muso di un drago. Nel vallone antistante, ha avuto origine il torrente che un tempo attraversava tutta la zona, prima di confluire nel lago di Lentini, il noto bacino fra le province di Siracusa e Catania. Nel vallone, il tufo delle rocce è stato modellato ed inciso dalle acque che un tempo scorrevano impetuose.

L’intera area del parco, si può raggiungere percorrendo il greto del torrente Cava, ormai estinto, che un tempo si estendeva fino all’area omonima della Cava a est di Scordia. Nel corso dei secoli l’acqua incontrollabile ha così scavato la roccia, creando una piccola gola, dove sin dai tempi antichi l’uomo ha trovato condizioni favorevoli allo sviluppo. Villaggio, sepolcro, luogo di culto, stalla, abitato rupestre? Nei secoli, il corso d’acqua penetrando nelle rocce, ha creato una piccola gola, dove sin da tempi antichi l’uomo ha trovato condizioni favorevoli. Risalenti verosimilmente alla Protostoria, si possono ipotizzare, all'interno delle grotte artificiali - in quella del drago, ne troviamo circa una decina -, degli insediamenti siculi, greco-romani e poi bizantini, di epoca altomedievale. In tempi più recenti, esse sono state utilizzate come depositi. All'interno delle rocce scavate, in un'area di sicuro interesse archeologico, si dipana un vero e proprio sistema di cameroni e cunicoli, su due livelli, nell'imponente costone roccioso. Quella più bassa si collega alla più alta attraverso una scala scavata nella pietra.

Il segretario Alessio Gavini aggiunge che: “la nostra è un'associazione senza scopo di lucro. Come volontari abbiamo iniziato ad operare nel 2010 circa, come comitato spontaneo; poi ci siamo costituiti come associazione, siamo regolarmente registrati presso il Registro unico nazionale del terzo settore della Sicilia”. Per quanto riguarda le visite e le escursioni, il presidente dell'associazione del Parco, Giambattista Pisasale, spiega che “noi riceviamo ogni settimana da tutta la Sicilia. Si può visitare in autonomia, ma, essendo una zona selvaggia, che non presenta sentieri delimitati e attrezzati, è sempre consigliabile affidarsi a una guida, soprattutto se non si è pratici o si è alla prima esperienza”. “Si può accedere da due punti”, continua, “l’ingresso classico, dove si trova il rudere in cui organizziamo gli eventi, e uno da sud, in zona cimitero, attraverso una stradina che costeggia il torrente, dove si può anche parcheggiare, scendere a piedi su una strada sterrata dove c’è il greto del torrente, risalendo il quale si possono visitare tutte le grotte e tutti i sentieri”. Info utili e raccomandazioni. Il sentiero principale che dalla casa scende dai tornanti verso le grotte, o il sentiero che dal cimitero risale dal greto del torrente, sono adatti anche ai più piccoli, essendo dei tracciati facilmente fruibili anche da bambini accompagnati. L’escursione, che in realtà sono due, comprende: il cosiddetto sentiero “facile”, dalla casa, passando dalle grotte e dai tornanti, che dura andata e ritorno circa un'ora e mezza, con visita alle grotte compresa; il sentiero più impervio invece, in mezzo alla natura, sul costone interno della vallata, dura mezz’ora in più. Il Parco è sempre aperto tutto l’anno. Ovviamente bisogna evitare le ore più calde d’estate, perché nel sentiero “facile” sono presenti poche zone di ombra e riparo.

L’accesso è gratuito. L'associazione Parco Cava-Grotta del Drago gradisce le donazioni volontarie, sempre ben accette. Il parco è diviso in due macro-zone: La Cava e la Grotta del Drago. Nello specifico, per visitare la Grotta del drago si può partire dal cimitero di Scordia e risalire lungo i sentieri fino alla zona di Canalicchio. Nelle vicinanze della grotta, si trova la bella fontana del Principe alla Cava. Esiste già in atto, un progetto meritorio di recupero di questa fontana di Scordia, un bene dal valore architettonico e storico.

Ecco di seguito i contatti e gli indirizzi utili per le visite. Email: giambap@gmail.com (presidente Giambattista Pisasale); tel. 328 611 8626 (presidente Pisasale), 328 462 5335 (segretario Alessio Gavini); indirizzi pagine Facebook: https://www.facebook.com/grottadeldrago/?locale=it_IT (associazione Parco Cava-Grotta del Drago di Scordia).