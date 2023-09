"Metti in moto" la solidarietà su due ruote: la donazione del sangue fa strada Un evento gratuito per incrementare la donazione del sangue promosso dalla Advs Fidas, con raduno a partire dalle ore 7.30 e partenza da Tremestieri Etneo; si incroceranno così i comuni di Mascalucia, San Pietro Clarenza e Belpasso, attraversando il centro dei paesini di Santa Maria di Licodia, Biancavilla e Adrano; infine arrivo previsto a Bronte intorno alle 13

Motoclub Catania

Motociclisti in sella, nel segno dell'altruismo. Centauri del Catanese a spasso su due ruote in nome della solidarietà con il dono del sangue. Farà strada domani mattina, domenica 17 con raduno a partire dalle ore 7.30 e partenza da Tremestieri Etneo, l'iniziativa di promozione della donazione sangue gratuita dal titolo “Metti in moto il dono 2023”, con tanti entusiasti partecipanti del Catanese pronti a dare un contributo di visibilità alla causa, con previsioni meteo favorevoli tra sole e un po' di caldo, coordinati dal Motoclub Catania in associazione con la sigle dell'associazionismo e del volontariato delle locali sedi Fidas (Federazione italiana associazioni donatori di sangue). Torna un appuntamento atteso da molti appassionati, all'insegna di una moto-passeggiata fra strade provinciali e statali che collegano i centri abitati, fra i comuni di Tremestieri e Bronte, che cingono il vulcano. Tragitto incantevole, rilassante, attraversando i tesori paesaggistici alle falde dell'Etna: “All'insegna dello slogan 'Indossa il casco e monta in sella', sarà una moto-passeggiata solidale con partenza da Tremestieri Etneo e arrivo a Bronte, passando da Paternò ed altri paesini che incontreremo durante il tragitto”, riferisce il presidente Peppe Castana, in compagnia del suo “vice” Alessandro Lombardo, del Motoclub Catania che organizza l'evento su due ruote a scopo benefico. L'arrivo è previsto a Bronte intorno alle ore 13.00.

Come partecipare. Ancora il presidente Castana: “Per partecipare, basta compilare il form che si apre scansionando il Qr-code della locandina. A tutto il resto penseremo noi”. Iniziativa che prevede gadget per tutti i partecipanti registrati, inclusi colazione e rinfresco: “La partecipazione non prevede alcuna donazione di sangue” precisa il presidente Castana. “Domenica faremo un'uscita in moto per una maggiore sensibilizzazione verso la donazione”; “iniziativa promossa dalla Advs Fidas e supportata dal nostro motoclub”. “La partecipazione è libera, potrebbero anche parteciparvi da ogni parte d’Italia, e se magari vi fossero mototuristi fuori regione o fuori provincia, saranno i benvenuti; non potremmo che esserne felici, di accoglierli tra noi”.

Il giro in totale durerà all’incirca mezza giornata. “Alla prima edizione, lo scorso anno”, illustra il presidente del motoclub catanese, “abbiamo registrato circa 180 partecipanti, per lo più catanesi, con qualche presenza dal Siracusano e Ragusano. Ci piacerebbe ci fossero partecipanti provenienti un po’ da tutte le parti”. Meglio non mettere limiti, quindi. “Il percorso che faremo sarà il seguente - aggiunge il vicepresidente Alessandro Lombardo -: partenza da Tremestieri Etneo in direzione Paternò, dove faremo la prima sosta, attraversando i paesi di Mascalucia, San Pietro Clarenza e Belpasso. Dopo la prima sosta ed un piccolo rinfresco, saluto delle autorità, partiremo dal centro di Paternò alla volta di Bronte attraversando il centro dei seguenti paesini: Santa Maria di Licodia, Biancavilla e Adrano”.

“Arrivati a Bronte ci sarà l’accoglienza delle autorità, un altro piccolo rinfresco e successivamente la fine servizi, col rientro libero”. Il serpentone colorato e rombante dei centauri e delle amazzoni si snoderà - come detto - lungo le strade alle pendici dell’Etna, con tappa intermedia a Paternò in pizza Umberto verso le ore 10.00/11.00, e arrivo a Bronte in piazza Spedalieri intorno alle 12.30/13.00.

Ricorda Peppe Castana, che “la partecipazione è totalmente gratuita, basta semplicemente registrarsi”. “L'organizzazione è curata, oltre che da noi, da Fidas Tremestieri Etneo con in testa il dottor Salvatore Caruso, e per la Fidas di Paternò, Antonino Greco”. Passione per le due ruote, amore e rispetto per la natura e i nostri territori, spirito solidaristico e amore per la vita, che trova nel dono del sangue una delle espressioni più alte. Questi gli ingredienti di una sana e gradevolissima passeggiata assolata di fine estate, in sella al proprio mezzo, nel segno della generosità, e del gesto gratuito del dono. In particolare, è nel periodo estivo che si avverte maggiormente la necessità di questo preziosissimo fluido rosso. Donare il proprio sangue fa appello al senso civico di tutti; un doveroso aiuto nei riguardi chi più ne necessita.

Info utili. Per contattare l'organizzazione, sono disponibili le pagine Facebook e o Instagram del Motoclub Catania. Indirizzo email: motoclubcatania@gmail.com. In alternativa sono disponibili le relative pagine social di “Advs Fidas Catania”. L’accoglienza è prevista dalle ore 7.30 in poi, in piazza Dante a Tremestieri Etneo. Partenza prevista per le 9.00 in punto. Evento realizzato con il patrocinio e la collaborazione dei comuni di Tremestieri Etneo, Paternò e Bronte.