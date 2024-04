Al museo diocesano di Acireale in mostra i paramenti sacri floreali di seta settecentesca artigianale Nella città dei Cento campanili aprirà i battenti un itinerario museale unico di arte sacra e di sapiente lavorazione artigianale che riguarda le opere in seta con motivi floreali, un’accurata selezione di paramenti e accessori sacri provenienti da diverse collezioni ecclesiastiche della diocesi, molte delle quali mai esposte al pubblico prima d’ora, a Palazzo D'Amico a due passi dalla Cattedrale, nei giorni di 27 e 28, domani e domenica, in corrispondenza della Festa dei Fiori, per poi proseguire nei prossimi mesi su prenotazione

Museo diocesano di Acireale

La cittadina barocca dei “Cento campanili” si “veste” per due giorni di seta seicentesca e settecentesca con raffinanti decori floreali. Nuovo ed esclusivo allestimento museale nei giorni di 27 e 28, domani e domenica, presso il Museo diocesano acese: “L’obiettivo della mostra 'Vestimenta Sacra: seta e fiori nei parati sacri del territorio acese tra il Diciottesimo ed il Diciannovesimo secolo”, spiega il direttore monsignor Giovanni Mammino, “è quello di offrire una finestra unica sulla devozione, l’estetica e le interazioni sociali all’interno della comunità cristiana attraverso i secoli”. Vale la pena di visitare il Museo diocesano di Acireale, al primo piano dello splendido Palazzo D'Amico in via Genuardi 16, nelle adiacenze della cattedrale, dove da stasera aprirà i battenti la suggestiva mostra temporanea dedicata ai sacri parati in pregiata seta del Seicento e del Settecento. “Prende il via un viaggio tra arte e devozione che aprirà al pubblico in occasione della Festa dei Fiori, evento in programma ad Acireale dal 25 aprile e che proseguirà fino al primo maggio”, aggiunge don Giovanni Mammino. Allestimento che comunque si prolungherà per un bel po' di mesi su prenotazione.

In un concentrato di bellezza e di testimonianze di fede saranno messi in mostra alcuni manufatti pregiati, frutto del culto e della devozione della cittadina acese, “per riportare appunto alla memoria il tempo della produzione della seta e della sua lavorazione nel nostro territorio tra il Diciassettesimo ed il Diciannovesimo secolo”.

Lavorazioni artigianali uniche. Aggiunge don Mammino: “Questa esclusiva esposizione mette in luce l’arte e la spiritualità dei paramenti sacri utilizzati nel corso dei secoli nelle azioni liturgiche. La mostra presenta un’accurata selezione di paramenti e accessori sacri provenienti da diverse collezioni ecclesiastiche della diocesi, molte delle quali mai esposte al pubblico prima d’ora. Ogni pezzo racconta una storia unica di fede, tradizione e artigianato religioso”. Infatti, “questo è stato un periodo abbastanza intenso, anche perché l’industria della seta in quei secoli ha rappresentato il fattore trainante dell’economia locale. In questa mostra vengono esposti dei paramenti sacri realizzati con delle stoffe che venivano anche acquistate dalla Sicilia, cioè dal nostro territorio proveniva la seta grezza per poi realizzare i paramenti”. In altre parole, “vogliamo puntare l'attenzione su una realtà molto viva nel territorio acese, cioè la produzione della seta. Quindi l'allevamento del baco da seta. Grazie a questo veniva prodotta nel nostro territorio una ingente quantità di seta grezza che veniva poi smerciata principalmente a Messina e da lì quindi partiva per i vari porti dell'Italia settentrionale e della Francia, dove veniva appunto lavorata. E poi qui spesso arrivava la seta, lavorata e le stoffe. Che principalmente venivano smerciate nell'ambito dell'antica Fiera Franca di Santa Venera, che fu particolarmente attiva nel '600 e nel '700 in molte famiglie di Acireale, che si arricchirono grazie appunto a questo commercio”. Da qui le vere e proprie opere d’arte con motivi floreali in mostra nel nuovo allestimento museale.

La mostra permanente. Al Museo Diocesano di Acireale non vengono allestite solamente mostre temporanee. Riferisce monsignor Mammino che “esiste un nucleo di collezione permanente, nella storica sede di via Genuardi 16, nei locali della diocesi, che è ancora in via di allestimento. In questi anni abbiamo organizzato diverse mostre temporanee e allo stesso tempo abbiamo portato avanti la formazione della collezione permanente. A partire dal 2014, anno in cui si è tenuta la prima mostra sul Divino Infante, una collezione che ha rievocato il culto di Gesù bambino e in particolare il presepe settecentesco di Acireale. Nel 2015 poi, grazie ad un finanziamento dell'Unione Europea, il museo ha cominciato ad assumere una sua conformazione; i contributi della Cei hanno così permesso di attivate delle mostre temporanee che hanno avuto un notevole successo. Negli anni seguenti si è gradatamente formata la collezione permanente che raccoglie reperti provenienti dalla cattedrale e da chiese filiali attualmente non agibili. Nel 2017 poi, in collaborazione con la Soprintendenza di Catania, abbiamo organizzato una mostra sulla Passione con l'esposizione delle stampe dell'artista Albrecht Durer, stampe custodite presso la biblioteca regionale di Palermo. E ancòra nel 2019, altra mostra temporanea, stavolta sul culto di Santa Venera, Patrona della città e della diocesi di Acireale, col titolo: 'L'iconografia acese di Santa Venera. Santa tutelare padrona'. Che è stata una bella mostra perché c'è stata l'esposizione straordinaria del tesoro di Santa Venera, con monili ex-voto”.

Quindi “fra il 2023 e il 2024, l'ultima mostra è stata quella sui pastori, i cosiddetti pastori che hanno 'perso la testa', cioè tutti quei manufatti, quelle teste dei pastori che sono state rimosse dal presepe settecentesco dalla chiesa di Santa Maria della Neve sono state esposti al pubblico”. All'interno di palazzo D'Amico è possibile anche ammirare dei meravigliosi soffitti decorati. “Disponiamo di sei sale — continua a riferire il direttore del museo diocesano don Giovanni Mammino —. E in particolare la cosa interessante è che abbiamo un laboratorio di restauro all'interno del museo, che rappresenta la grande attrattiva specialmente per i gruppi scolastici, grazie all'opera del restauratore Angelo Trovato, che illustra le diverse fasi del restauro, fornendo indicazioni all'interno di un laboratorio aperto. Lavora principalmente su opere lignee e pittoriche”. Continua monsignor Mammino: “Stiamo puntando molto sulle scuole e sui gruppi, gruppi parrocchiali, gruppi diciamo di associazioni culturali, su prenotazione”. La collezione permanente conta circa una trentina di opere, tra statue e tele. Per gli argenti, per ora ci si appoggia alla vicina cattedrale. Una collezione permanente che comunque, pian piano, punta ad accrescersi sempre più.

Storia e devozione ad Acireale. “I musei svolgono un ruolo cruciale nel preservare e trasmettere la storia e la cultura, fungendo da ponti tra il passato e il presente. Questa mostra permette ai visitatori di esplorare diversi aspetti della storia umana, offrendo spunti significativi su come le società si sia evoluta nel tempo”, prosegue il direttore del museo diocesano di Acireale monsignor Mammino.

A due passi dalla Cattedrale. Al piano terra, di Palazzo D'Amico, in via Genuardi 16, “si trova l'ufficio dei Beni culturali, al primo piano sorge appunto il Museo Diocesano, al secondo piano c'è la sede dell'Archivio storico diocesano. Quindi, collocato nel salotto buono della città, il palazzo è una sorta di 'Palazzo della Cultura'. La costruzione è della seconda metà dell'Ottocento e fu acquistata dalla diocesi negli anni '30 del Novecento. La Chiesa acese è guidata dal 2011 da monsignor Antonino Raspanti, vescovo di Acireale, nonché presidente della Conferenza episcopale siciliana. Illustra poi il direttore del museo monsignor Mammino, che”la collezione permanente è composta principalmente da dipinti, in particolare abbiamo due grandi tele provenienti dalla Chiesa di San Giovanni Nepomuceno; e poi altre tele del pittore Michele Vecchio; una tela di Alessandro Vasta; e la Madonna del Rosario con i Santi Domenicani, che proprio in questi giorni è stata data in prestito per la mostra inaugurata a Catania al Museo Diocesano. In aggiunta possediamo al museo anche una tela abbastanza grande, interessante, che viene da Randazzo e che rappresenta la nascita della Vergine Maria, opera di un pittore messinese del '600”.

Non solo dipinti. “Soprattutto abbiamo delle statue, che testimoniano l'artigianato appunto statuario accese del '700, in particolare la Madonna, la Maddalena e poi San Pietro penitente, e ancòra il Cristo Buon Pastore dello scultore Ignazio Castorina Canzirri, principale esponente della scultura accese del Settecento”. E per completare, naturalmente, “i paramenti e in particolare paramenti in seta, perché la città di Acireale era rinomata anche nel Seicento e nel Settecento per la produzione della seta: come detto, si acquistava in particolare la seta grezza e da qui quindi partivano le varie stoffe di seta”. La vicina Cattedrale. Fiore all'occhiello del culto acese è sicuramente l'imponente edificio religioso della Cattedrale di Acireale. In pieno centro storico, arricchisce la piazza Duomo con i suoi campanili e la sua magnificenza. L'interno è elegantemente arricchito da affreschi e da marmi. Favoloso è l'impatto visivo esterno, dato dalla facciata, a pochi metri da una sontuosa piazza lastricata a raggiera. La cattedrale di Maria Santissima Annunziata è il principale luogo di culto cittadino ubicato nell'articolata piazza del Duomo, su cui si affaccia anche l'incantevole basilica di Santi Pietro e Paolo. Acireale, come è noto, rappresenta una perla incastonata nella provincia etnea. Conosciuta soprattutto per il centro storico barocco, con i suoi numerosi edifici maestosi, i palazzi baronali con portali lavici abbelliti con mascheroni scolpiti, l’affascinante intreccio delle vie, a testimonianza dell’importanza che la cultura e la storia hanno avuto per la città.

Organizzazione. La mostra è stata allestita in collaborazione con l’associazione “Cento Campanili” e con il liceo artistico “Renato Guttuso” di Giarre. In particolare gli studenti di quest’istituto hanno preso in considerazione i singoli tessuti ed hanno elaborato degli studi sulle decorazioni floreali riprendendo e disegnando i vari fiori.

Info utili. La mostra sarà visitabile da domani, sabato 27, e poi a seguire domenica 28 aprile dalle ore 9.00 alle 20.00, orario continuato. Dopo queste giornate la mostra sarà fruibile per gruppi su prenotazione chiamando al numero 351 5215736.