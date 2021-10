Passeggiate fra i boschi dell'Etna: benessere per la mente e lo spirito

“Bagnarsi” e trarre giovamento dall'atmosfera della foresta in mezzo alla natura, fra antiche discipline orientali e semplici passeggiate fra gli alberi dell'Etna. Sono pratiche salutari provenienti da Cina e Giappone, per “connettersi” alla Natura e ritrovare sé stessi. “Silvoterapia, Montagna-Terapia, Forest Bathing, Shinrin Yoku. Semplicemente 'Passeggiata nei boschi', meglio se sull'Etna.

Stare a contatto con la natura può contribuire in modo significativo a migliorare le capacità mentali e il nostro benessere. Il Qigong e Taiji - discipline orientali cinesi che sviluppano una relazione tra la mente ed il corpo, che deve assumere esattamente quella posizione - praticati nei boschi mettono in contatto il proprio corpo con i 'campi di energia' degli alberi, che neutralizzano naturalmente le energie negative trasformandoli in forza vitale e positività. Nel Taoismo - antichissima religione filosofica cinese che ricerca l'armonia con la natura - si pensa che gli alberi siano grandi assorbitori di forza cosmica, ed energia terrestre. Questi i benefici di camminare nei boschi, con consapevolezza, per connettersi alla Natura e ritrovare se stessi!”.

Parola di Nello Mauro, responsabile nazionale per l'area tecnica dell'associazione ASD Sicilia Inside Org, nonché esperto di Arti marziali cinesi e maestro decano catanese di Wushu Kung-fu. “Il mondo dell'approccio olistico è molto interessante, specie se trattato con conoscenza e professionalità. Occorre vedere contestualmente le parti, l'intero e l'interconnesione tra loro. Tante sono le potenzialità che si possono sviluppare, la natura ci offre energia e relax, calma e serenità, terapia e benessere. Siamo iscritti ad un Ente di promozione sportiva - conclude il maestro catanese Nello Mauro -, le Attività sportive confederate settore nazionale ASC Outdoor Sport NaturAmbiente - questa la sua email di riferimento per informazioni: siciliainsideorg@virgilio.it -”.

Ottobre da trascorrere fra i boschi dell’Etna. Fra gli alberi di castagno, vigneti, fra gli olivi, mandorli e i pistacchi del versante occidentale; fra i noccioleti del versante nord-orientale; nelle splendide pinete - di Linguaglossa e di Serra La Nave -; così come in alcune zone, soprattutto sul versante orientale, in mezzo a boschi e a boscaglie di betulla dell’Etna, specie verde considerata un'esclusiva del nostro vulcano. “Un bosco di bianchissime betulle che vegetano su nera sabbia vulcanica potrebbe essere opera di un giardiniere orientale intenzionato a rappresentare gli estremi opposti che si incontrano e danno vita a un'armoniosa bellezza. E invece un paesaggio così esiste davvero, creato da Madre Natura alle pendici nord orientali dell'Etna e vale la pena andarlo a visitare. Si trova dalle parti del rifugio Citelli, territorio del Comune di Sant'Alfio, a circa 1.700 metri di quota” (da “Sicilia. I cammini. Le guide ai sapori e ai piaceri”, Gedi 2021).

A proposito di alberi di castagno, sul vulcano siciliano le castagne o i grossi e saporiti marroni, saranno prestissimo preda di giovani e meno giovani, raccoglitori occasionali. Sul Parco dell'Etna, la cosiddetta Zona C, che si trova alle quote più basse, è caratterizzata da un paesaggio contraddistinto da noccioli, viti e castagni sul versante orientale. Ma i castagneti si ritrovano un po’ in tutti i versanti dell’Etna: nei aree ricadenti nei comuni etnei di Adrano, Bronte, Linguaglossa, Maletto, Milo, Nicolosi, Pedara, Piedimonte Etneo, Randazzo, Ragalna, Sant’Alfio, Trecastagni, Zafferana Etnea. Nel versante sud l’area dei castagneti è quella alta di Nicolosi, Pedara e Trecastagni (S.P. 92, San Nicola, Salto del Cane, Tarderia); verso ovest, l’area di Milia a nord di Ragalna, e l’area alta di Biancavilla e Adrano. Verso occidente, i castagneti si ritrovano in territorio di Maletto, Bosco Chiuso Case Pappalardo. Nell’area orientale, da Zafferana si possono raggiungere, tramite la S.P. 92 (tratto sino al Rifugio Sapienza), i castagneti di Cassone e Piano del Vescovo. Altri boschi ricchi di castagni sono: la Mareneve imboccata da Fornazzo (Pietracannone), ma anche da Linguaglossa. Angoli di paradiso, per trascorrere una giornata diversa. Un tour della Montagna, perfetto per viaggiatori avventurosi e attivi. Un'escursione sul vulcano attivo più alto d'Europa, con panorami mozzafiato, immergendosi nella natura.