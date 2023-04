Tour immersi nella natura, si parte da Militello Val di Catania a passo lento con "Upedincaminu" L'associazione scordiense "Upedincaminu" nella giornata di domani organizza, con partenza da Militello in Val di Catania, una tappa aperta ai soci che si snoderà fino alla valle del fiume Oxena, transitando per le valli della catena dei Monti Iblei, rientrando infine, dopo 11 chilometri percorsi, al punto di partenza nel comune del comprensorio del Calatino

Il trekking “cittadino” a passo lento ma sempre “in cammino”, immersi in un panorama naturale mozzafiato, al sèguito dell'associazione scordiense “Upedincaminu” che nella giornata domenicale di domani, 2 aprile, organizza con partenza da Militello in Val di Catania, una tappa aperta ai soci che si snoderà fino alla valle del fiume Oxena, transitando per le valli della catena dei Monti Iblei, rientrando infine, dopo 11 chilometri percorsi, al punto di partenza nel comune del comprensorio del Calatino. “Questa nostra tappa del 2023, dal comune di Militello alla valle dell’Oxena, con partenza domani alle ore 8.30 nell’atrio del Castello di Militello in Val di Catania”, riferisce il presidente dell'associazione “Upedincaminu” Paolo Rizzo, “rappresenta un'escursione non difficile, interessata da dislivelli tipici dei monti Iblei di cui quest’area rappresenta uno dei confini geologici. Il rientro allo stesso punto, è previsto nel pomeriggio”.

Al via domattina presto, per una lunga camminata, nelle valli e fra le pendici degli Iblei, per un'attività sana tra i boschi di querce ed ulivi, fra una ricca vegetazione con ficodindia ed oleandri, alla scoperta di sentieri ed attrazioni naturalistiche. “Dal paese di Militello raggiungeremo, attraverso le valli degli Iblei, il fiume Oxena e le sue bellissime cascate”, continua il presidente. “Dopo la colazione, a sacco, rientreremo al punto di partenza deviando per un percorso alternativo, creando così un piccolo anello, al termine degli 11 chilometri previsti”. Le cascate dell’Oxena sono incantevoli cadute d’acqua naturali, nel territorio di Militello in Val di Catania ed incastonate in un canyon di origine lavica. La ricca flora, che si ammira durante le ore di trekking, crea un’atmosfera suggestiva, di pace naturale, quasi unica. “Il rientro approssimativo è previsto nel pomeriggio dopo le 15.30”, spiega Paolo Rizzo, aggiungendo qualche dato e consigli tecnici: “L'abbigliamento adatto per questa tappa, è sicuramente quello a cipolla, gli scarponcini saranno da trekking, poi un giubbotto antivento ed antipioggia”.

“La tipologia del percorso è da trekking cittadino: trazzere, brevi tratti asfaltati, sentieri, piccoli fuori-pista e tratti rocciosi; il dislivello massimo è di 425 m., il minimo è di 328 m., la pendenza max in salita è del 28,7 per cento, la difficoltà è di 'due piedi' su 'quattro'; la lunghezza totale del percorso è di circa 11 Km”. Per tutti gli appassionati di trekking etnei, di escursioni lungo i corsi d'acqua, o per chi volesse aggregarsi in futuro o semplicemente chiedere informazioni al presidente di “Upedincaminu”, può scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: info@upedincaminu.org. “La nostra è una piccola realtà locale - conclude Rizzo - con partecipanti provenienti dall'area scordiense e paesi vicini. L'associazione è nata a Scordia, ufficialmente il 19 febbraio 2016. Siamo un'associazione e, di regola, sono i soci che partecipano alle camminate/escursioni. Occasionalmente, per chi volesse partecipare alle nostre iniziative, prima di diventare socio, può essere ammesso agli eventi come ospite, cosa che permette a lui ed a noi di conoscerci”.