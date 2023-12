"Viaggiare" con Mappa Letteraria: Catania in giallo coi "carusi" di Cassar Scalia La piattaforma online di itinerari culturali, località e libri rappresenta un invito al viaggio e alla scoperta dei luoghi della grande letteratura nella città capoluogo etnea. Un tour che va dal suggestivo Monastero dei Benedettini mirabilmente rappresentato ne "I Viceré" di De Roberto, alla ricca descrizione della carrozza del Senato presso l'androne di Palazzo degli Elefanti nel giallo della romanziera emergente Cassar Scalia dal titolo "La carrozza della Santa"

Palazzo degli Elefanti

Catania è uno scenario irresistibile di grandi romanzi. “Nina si abbandonò stremata su un gradino del basamento che sorreggeva l'elefante di piazza Duomo”, scrive in maniera dettagliata l'autrice emergente siciliana Cassar Scalia nel suo recente giallo “La carrozza della Santa” (Einaudi, 2022), aggiungendo che “Nina girò gli occhi sulla piazza, all'improvviso quasi vuota, e si soffermò sulla Cattedrale, dove Sant'Agata riposava dopo tre giorni di giri per la città. […] Palazzo degli Elefanti, il municipio di Catania, aveva ancora il portone spalancato”.

Catania-città è sintesi di antico e moderno. È il bianco e nero del centro storico; sono i colori della festa della Santa Patrona; è la rappresentazione di luce del marmo bianco delle fontane decorative; è anche l'ombra nera della pietra lavica nelle facciate monumentali e storiche. Al centro trovi le voci e le luci dei venditori del mercato del pesce “a' Piscarìa” pulsante di vita; e c'è anche il silenzio “magico” e suggestivo delle vie del Barocco, c'è la ciclopica chiesa di San Nicolò l'Arena in piazza Dante, e poi trovi le chiese-gioiello quasi “accorpate” in via dei Crociferi. La città sta nel contrasto “cromatico” fra la spiaggetta nera di San Giovanni Li Cuti con il suo accesso al mare tra sabbia e scogli; ed il bianco sacco delle migliaia di “devoti” di Sant'Agata in processione che fra il 3 ed il 5 febbraio fra ali di folla in festa si incitano a vicenda, al grido di “Cittadini! Cittadini!”: “A quel punto gli altri murmuriavano 'Viva sant'Agata', ripetuto tre volte. Finché il capo designato non poneva la domanda più ricorrente in quei tre giorni di festa: 'Semu tutti devoti tutti?' La risposta, convinta, di cui Vanina non capiva il significato era: 'Cett, cett, cett', o almeno questo pareva che dicessero”, illustra la giallista Cristina Cassar Scalia.

Per conoscere Catania non serve comunque star lì a smanettare su Internet, basta sfogliare qualche pagina tratta dai libri più famosi ambientati al centro, in città, e seguire così le orme dei grandi narratori dell'Ottocento, per approdare infine all'oggi.

Alla ricerca di posti immaginari sì, ma connessi in qualche modo al tempo odierno ed alle località reali. Dall'ultimo best seller in libreria, al tour in grotte sotterranee della città dell'Elefante. Viaggiare in compagnia... di un buon libro. Sarebbe sufficiente cercare “Catania” su Mappa Letteraria... e trovarsi di fronte ad una decina di testi, per un itinerario diverso, per una “visita guidata” personalizzata (https://www.mappaletteraria.it/it/p/325/catania.html).

Libri e visite turistiche. In viaggio, da turista, con una guida cartacea sempre a portata di mano grazie ai libri: nel “virtuale” dell'immaginazione, così come nel “reale” delle infinite località. Le meraviglie della città-patrimonio del Barocco, di una Catania color nero come la roccia lavica dell'Etna, viste attraverso gli occhi di chi ne ha già descritto gli abitanti, le abitudini ed i relativi contesti. Letture che aiutano ad immergersi in un luogo, in una città o in un quartiere; scoprirne aspetti inattesi; viverlo un po' anche senza esserci mai stati: non resta che preparare i bagagli e mettersi in cammino. Un progetto ambizioso, inedito, accattivante ed incantevole quello della piattaforma “Mappa letteraria”. Un tour nell'immaginario di libri e autori che prendendoci per mano in veste di “guide turistiche” ci conduce in luoghi reali, ma trasfigurati dall'invenzione artistica. La letteratura che si fa itinerario turistico-culturale.

Un progetto con la piattaforma Mappa letteraria. Mappe territoriali a partire dalle pieghe delle pagine stampate, fra classici ed opere di scrittori in ascesa, che si sono ispirati dall'Ottocento e fino ai giorni nostri al capoluogo etneo, descrivendo meravigliosi ambienti, edifici storici ed emozionanti itinerari che fanno riferimento alle nostre tradizioni culturali, religiose e popolari. Storie d'invenzione letteraria per “location” che prendono nuova luce, frutto d'immaginazione e di dati di realtà, ambientàti in un preciso contesto storico ed allo stesso tempo d'ispirazione e creazione fantasiose. Grazie al progetto di “Mappa”, che ha fatto tappa già nel comune peloritano di Giardini Naxos: “Mappa Letteraria è arrivata all'iniziativa Naxoslegge.”, illustra l’ideatrice della piattaforma, Daniela Mena. “L'obiettivo della Mappa è quello di unire i luoghi ai libri, costruire percorsi e itinerari partendo dagli scritti, di grandi e piccoli autori, ambientati in Italia. Il turismo letterario rappresenta ormai una delle esperienze più riuscite di turismo culturale, e proprio Naxoslegge offre l’opportunità di confronto tra alcuni degli attori più importanti del settore. Una narrazione di esperienze sul campo, dall’editoria ai parchi tematici, dalle strade degli scrittori alle mappe letterarie. Un invito al viaggio lento, alla scoperta dei luoghi della grande letteratura del nostro Paese. Un’idea che si abbraccia perfettamente con quella della piattaforma di Mappa Letteraria”.

Un tour caleidoscopico dalle mille sfaccettature che, ambientato nella città dell'Elefante, va dal suggestivo Monastero dei Benedettini mirabilmente rappresentato ne “I Viceré” di De Roberto, alla ricca descrizione della carrozza del Senato presso l'androne di Palazzo degli Elefanti nel recente giallo di Cassar Scalia “La carrozza della Santa”. In questo caso, si parte da un cadavere ritrovato nella settecentesca carrozza, che inaugura la processione di Sant’Agata a Catania.

Letture, visite e viaggi. Qui non si tratta (solo) di leggere, tanto, per poi magari immaginare i luoghi e perdere così la voglia di visitare i posti descritti con accuratezza dall'autore: è il contrario del viaggio senza spostamenti, qui non è previsto un viaggiatore che non si sposti, che “viaggi” unicamente attraverso la lettura e l'immaginazione; si tratta viceversa di un “accompagnamento” del libro al viaggio, di uno stimolo e di un arricchimento alle visite già messe in programma o di nuova stimolante programmazione.

Tracciare itinerari e rivivere le avventure dei protagonisti dei nostri libri del cuore. In tal modo si collega il sogno di chi legge per diletto, a quello di chi sogna il tour, la gita, la visita.

Gli itinerari del turismo letterario. “A Giardini Naxos sono emerse le grandi potenzialità di crescita del turismo letterario, con la possibilità di integrazione con Mappa Letteraria, che diventa strumento esteso e funzionale. Come sempre sarà strategico fare rete e creare ponti fra letteratura e turismo”, continua la dottoressa Mena, già direttrice artistica della Rassegna della Microeditoria, “un progetto innovativo è quello di Mappa Letteraria: unire i luoghi ai libri. Ecco ciò che vogliamo fare. Una cosa semplice, ma che prima non c’era. Con Mappa Letteraria il sogno degli amanti della lettura e del viaggio si intreccia e diventa realtà”.

La piattaforma online nasce dalla considerazione che “leggere di personaggi storici, o anche inventati, che abitano i luoghi nei quali si sta camminando, dà uno spessore più profondo a un viaggio, fa emergere un afflato diverso da quei luoghi, li consolida meglio nella nostra memoria. Un libro ben scritto, infatti, ci fa amare i suoi luoghi, li fa entrare nel cuore, a prescindere dalla loro intrinseca bellezza. Si pensi anche a luoghi della provincia, delle aree interne meno note, che non sono segnalati sulle guide, ma che hanno dei tesori da svelare, soprattutto nell'amata nostra Italia” (https://www.mappaletteraria.it/it/i/02/progetto.html).

I nostri tesori. Sia che si tratti di tesori dal punto di vista artistico, sia anche di tradizioni, di abitudini di vita, di cucina, di comunità: le sfumature della nostra “Grande Bellezza” turistico-culturale sono ampie, ma per scoprirle ci vuole un occhio attento e anche del tempo. “Un libro può prenderci per mano nella loro scoperta – spiega Daniela Mena –, farci assaporare i nostri tesori, attraverso le sue pagine. Senza contare che ci sono testi ambientati in altri periodi storici, che consentono di viaggiare nel passato, ricordare luoghi scomparsi, dei quali rimangono solo tracce da visitare”. Il critico letterario Piero Dorfles, testimonial di Mappa Letteraria, presentandola al Salone del Libri di Torino, ha dichiarato che “è indispensabile per un lettore prepararsi a un viaggio leggendo anche opere di narrativa, ambientate nei luoghi di destinazione”. Dopo la sua presentazione ufficiale, proprio al Salone, nel giro di un paio di mesi sono già stati aggiunti oltre 2.000 libri. “Ma questa è solo una goccia nel mare.”, aggiunge l’ideatrice della piattaforma, “Il nostro intento è di popolare la Mappa Letteraria, e proprio per questo, sul sito di mappaletteraria.it c’è un’apposita sezione dove chiunque – lettori, bibliotecari, librai, editori – può aggiungere i suoi volumi del cuore”.

Una scrittrice emergente e la “Santuzza”. Della carrozza del Senato e di un omicidio commesso al suo interno, quasi al termine della partecipatissima ricorrenza cittadina in onore della “Santuzza”, dentro l'androne di Palazzo degli Elefanti – ossia nel municipio della città –, tratta il romanzo della nota scrittrice di gialli Cassar Scalia. Un tuffo nella modernità e nelle tradizioni religiose legate alla sentita ricorrenza e al folklore dei “cittadini-devoti” in onore della propria patrona Sant'Agata. Ѐ stato inserito così di diritto da Mappa letteraria fra i testi maggiormente rappresentativi del territorio di Catania. Luoghi e personaggi realmente esistiti o verosimili, e cioè che sarebbero potuti “essere”, “esistere” fra le pieghe di un tempo ricostruito, “ricreato” dagli scrittori che si sono avvicendati nella narrazione letteraria – o se non proprio “letteraria”, quantomeno di un intrattenimento di qualità, per le moltitudini di lettori – del nostro territorio.

Dalla giallista catanese ai luoghi di Montalbano. È fattibile realizzare un “tour virtuale”, strutturato ed organizzato, sul modello della Vigata di Montalbano, dove mettere in risalto i luoghi catanesi del vicequestore Vanina, personaggio letterario sempre ricorrente nei gialli ideati dalla scrittrice Cassar Scalia? Di certo, sappiamo – per stessa ammissione dell'autrice della saga catanese – che la location, “la casa in cui vive Vanina, esiste realmente. Esiste, appartiene a miei amici molto cari, e si trova proprio nel vero 'paese di Santo Stefano', nella realtà Aci Bonaccorsi”.

Letteratura e itinerari culturali. Ne “L’uomo del porto” (Einaudi, 2021) sempre dell'autrice Cassar Scalia, sempre ambientato nella città capoluogo ai piedi dell'Etna, l'autrice di libri bestseller incarica sempre delle indagini poliziesche il vicequestore Giovanna Guarrasi, detta Vanina, trentanovenne palermitana trasferita alla Mobile di Catania. La protagonista della saga che al momento conta all'attivo 8 pubblicazioni, parte con l'indagine da un luogo insolito dove avviene il ritrovamento del cadavere: lungo il corso del fiume sotterraneo catanese Amenano. Si tratta di un fiume della Sicilia orientale che sfocia in mare nel golfo di Catania. La trama, con le indagini affidate sempre all'investigatrice Vanina Guarrasi, vede Vincenzo La Barbera, professore di filosofia presso il liceo classico, un tipo solitario, che usa come casa una vecchia barca a vela ormeggiata nel porto, che in vita era amatissimo dagli studenti: qualcuno lo uccide, lasciando il suo corpo nel letto di un corso d'acqua, che secoli fa un'eruzione dell'Etna ha ricoperto di lava e che ora scorre sotto il centro storico della città, in corrispondenza di una grotta adibita a “saletta” di un locale molto noto: “La mattinata prometteva bene. Il sole s'era appena affacciato all'orizzonte a la pietra lavica dei palazzi e delle strade di Catania iniziava ad assorbire il calore dei primi raggi. Il profilo del Duomo si slanciava su un cielo limpido che più azzurro non poteva essere, e che contrastava con il grigio e il bianco della cupola – si legge nell'incipit del testo –. […] La testa altrove, rischiò di andare a sbattere il naso contro il Liotro. Alzò gli occhi sulla statua e salutò con un cenno l'elefante maestoso che ogni giorno lo accoglieva nel salotto di pietra della città. A quell'ora del mattino il crocevia tra via Etnea e via Vittorio Emanuele era pressoché deserto, ma i bar avevano già aperto”.

Poco più avanti ne “L'uomo del porto”, nel preludio alla “scena del crimine”, ecco entrare in scena l'Amenano, un fiume a corso perenne, oggi con il suo percorso nella città sotto la città: “Brioche in mano, Mattia riprese la sua strada. Rallentò davanti alla fontana dell'Amenano, nota ai catanesi come acqua a linzolu per la forma che l'omonimo fiume sotterraneo assume attraversandola in verticale e ricadendo giù in una cascata sottile come un lenzuolo. È l'unico punto in cui questo si manifesta in superficie, poi ritorna subito nelle viscere della città. Mattia risalì idealmente il suo corso, che l'avrebbe condotto dritto dritto al luogo di lavoro, che proprio ingrottata sul letto dell'Amenano aveva la saletta più suggestiva. Attraversò la Pescheria, lo storico mercato del pesce di Catania già animato di voci e con i banchi pronti per accogliere gli avventori quotidiani, e s'infilò nelle stradine che portavano al locale”.

I segreti della Catania sotterranea. Per chi volesse poi immergersi nel ventre “reale” di una città stratificata e rifiorente, dalle nove vite, che come la mitica Fenice è sempre rinata dalle proprie ceneri e macerie, è meglio che si affidi a ciceroni qualificati, scoprendo le bellezze archeologiche, storiche, culturali e turistiche del sottosuolo, lasciandosi prendere per mano dagli operatori e dalle guide turistiche d'esperienza dell'associazione catanese “Etna 'ngeniousa”. “Catania sotterranea è uno dei tanti nostri progetti”, spiega l'archeologo Oreste Lo Basso, vicepresidente di Etna 'ngeniousa. “La nostra associazione ha come obiettivo preservare, tutelare e valorizzare i luoghi e la cultura della storia passata della nostra terra, attraverso un ricco programma di escursioni per scoprire o riscoprire mete inedite o poco conosciute, fuori dai consueti itinerari” (https://www.cataniatoday.it/blog/on-the-road/catania-sotteranea-turismo-etna-ngeniousa.html).

Uno sguardo nuovo sui luoghi di Catania. Tornando alla città “in giallo” della scrittrice di Noto Cristina Cassar Scalia, per la protagonista della saga e cioè la donna-vicequestore della Squadra mobile Vanina Guarrasi, Catania rappresenta una zona di tranquillità: dopo essere fuggita da Palermo, città dove ha lasciato un pezzo di cuore, ma che le regala inquietudine; il vicequestore ritorna alle pendici dell’Etna, vivendo anche momenti di serenità. In un impasto linguistico che mescola come sempre Italiano e parlato siciliano, l'ultima pubblicazione della Cassar Scalia s'intitola “La banda dei carusi” (Einaudi, 2023) e tratta della realtà attuale della metropoli catanese. In un contesto che mescola modernità e tradizioni, dove i cittadini vivono tra i locali alla moda del centro ed i quartieri periferici degradati: come San Cristoforo, rione complicato, “a rischio” devianza giovanile, che è difficile conoscere, eppure in questo romanzo poliziesco è possibile mettere a fuoco certe situazioni e certi ambienti “difficili”.

Il libro dipinge quindi a tinte forti, come può fare l'indagine su un omicidio brutale in territorio catanese, la spiaggia dorata del litorale della Plaia. Unica spiaggia sabbiosa di Catania, luogo che ogni estate è meta di numerosi bagnanti e turisti, che in questo giallo investigativo è teatro dove trova spazio la vicenda. Anche il limitrofo quartiere "San Cristoforo" di Catania, tristemente noto perché a rischio devianza minorile della città, è coinvolto nel fatto di sangue narrato. Eventi personali, vite privare e dimensioni professionali degli investigatori si intrecciano, nel romanzo scritto dalla siciliana Cassar Scalia già approdata al successo con altri titoli con la stessa protagonista Vanina, in un palcoscenico naturale incantevole, suggestivo e controverso, fra una spiaggia dal sapore quasi tropicale, un imponente vulcano fra i più attivi del mondo e le viuzze di una popolosa periferia urbana della città dell'Elefante: “[...] alla rotatoria di via Acquicella Porto – si legge nelle prime pagine de “La banda dei carusi” –, Emanuela non contava più le palpitazioni che le mozzavano il fiato. Lasciò il Faro Biscari sulla destra, girò intorno al grande distributore di carburanti, superò l'edificio del Bowling e svoltò in direzione di viale Kennedy. La strada che costeggiava la Playa era pressoché deserta. A destra il palaghiaccio, la piscina olimpionica. A sinistra i lidi, ancora smontati. I parcheggi vacanti, i chiostri chiusi. […] Percorse il lungo rettilineo fino all'ultimo tratto, quello in cui le costruzioni si diradavano e le spiagge s'allungavano verso l'Oasi del Simeto”.

Sembra di leggere un diario di bordo, in presa diretta, con un realismo del litorale catanese quasi “fotografico”: “L'Etna ancora innevata, stranamente tranquilla, dominava l'orizzonte della città oltre la lunga spiaggia che arrivava quasi in prossimità del porto”.

Alla scoperta delle spiagge catanesi. Dalla sabbia dorata a quella nera, e viceversa: “Il porticciolo di San Giovanni Li Cuti si ripopolava al primo accenno di sole con la stessa rapidità con cui si era spopolato all'arrivo della prima pioggia” […] Il vicequestore aggiunto Giovanna Guarrasi, detta Vanina, s'era scelta un tavolino con vista mare. […] Un paio di metri sotto di lei, davanti alle barche di legno, si apriva la spiaggetta di sabbia nera e ciottoli lavici: i famosi cuti che davano il nome a quell'antico borgo di pescatori”. Anche i luoghi specifici narrati, come la Mobile di Catania, oppure personaggi “tipici” descritti in quest'ultimo libro della giallista di Noto, come il prete anti-mafia di un quartiere “ai margini” della città e con un alto tasso di micro-criminalità, sembrano autentici e quasi modellati dal mondo reale e attuale: “Don Rosario Limoli era il sacerdote che nella sua parrocchia in pieno quartiere di San Cristoforo aveva impiantato un centro di recupero per ragazzi tossicodipendenti o che volevano affrancarsi da giri criminali. Vanina aveva conosciuto lui e i suoi carusi qualche mese prima, mentre indagava sull'omicidio di un professore di liceo anche lui dedito alla causa”.

La Sicilia dei romanzieri giallisti. Rimane aperta la questione se, per un pur bravo e capace autore giallista di questa area metropolitana catanese, sia possibile narrare l' “oggi”, la grande città siciliana viva e mutevole, se si possa cioè ingabbiare in una “storia definitiva”: “Stretto in uno scenario che si può abbracciare con un'occhiata, il paese è il contenitore congeniale di storie, intrighi e misteri – chiarisce il giornalista e scrittore cresciuto in Sicilia Gaetano Savatteri (Non c'è più la Sicilia di una volta, Economica Laterza, 2018) –. È paese la Montelusa di Pirandello. Paese la Vigàta di Camilleri. Paese la Regalpetra di Sciascia. Il luogo dei movimenti lenti, dei caffè seduti, degli sguardi trasversali. Nel paese maturano gli omicidi, i tradimenti, i pregiudizi. Dove tutti apparentemente conoscono tutti, si nascondono i segreti più inconfessabili”. Tuttavia, “Poche, pochissime, le città. La Palermo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa – città delle famiglie aristocratiche però. La Catania di Federico De Roberto – città anch'essa dei nobili. La Catania di Vitaliano Brancati – ancora un po' paesone […]. Nessuna di esse poteva dirsi metropoli, semmai erano città sonnacchiose, sporche mediterranee, indolenti. E, in fondo, quasi tutte viste in retrospettiva”. E tanto per fare un esempio, Savatteri cita il caso di uno dei più celebri scrittori palermitani: “Tomasi di Lampedusa non racconta la Palermo bombardata e già in pieno caotico sviluppo in cui viveva, ma la città di suo nonno”.

Per concludere con un punto interrogativo: è possibile, o meno, oggi “avere in Sicilia un romanzo d'amore? Un film di amicizia tradita? Un racconto di formazione giovanile? O magari un bel giallo. […] Da noi però c'è la mafia che oscura tutto, e non concede a un detective brillante alcuna possibilità di uscire dalla routine”, di decifrare cioè i fini e nascosti meccanismi elementari della psiche degli abitanti dell'isola.

Gli autori-guida della nostra terra. Un tour possibile, fra quelli che si possono creare nella mente e nella realtà territoriale catanese da parte degli avidi lettori “forti” di opere che si immergono nel nostro “mare magnum” di bellezze monumentali, panoramiche o legate alle tradizioni locali, potrebbe successivamente proseguire dagli spazi e dagli ambienti abitati dai personaggi del romanzo “I Viceré” di Federico De Roberto, pubblicato nel 1894 sullo sfondo delle vicende ottocentesche del risorgimento meridionale, con “attori” protagonisti i membri della famiglia Uzeda, una “casta” di reazionari ultraborbonici: location è il monumentale convento benedettino di San Nicolò, in piazza Dante a Catania. “Si tratta di uno dei principali luoghi d’azione del romanzo, dal momento che numerosi membri del casato, di diverse generazioni vi soggiornano in veste di novizi o monaci. Il Monastero, in un costante processo di restauri e conversioni, muta continuamente funzione e da luogo sacro – o del non sacro – diviene sempre più luogo della politica”, evidenzia la docente Ilaria De Seta (https://laletteraturaenoi.it/2014/04/10/tra-restauri-e-conversioni-storia-e-politica-negli-spazi-de-i-vicere/).

Il Monastero e l'arte di Michelasso. Il mastodontico complesso monastico dei Benedettini è emblema, nel romanzo di De Roberto, di una corruzione del sistema: è rifugio dei cadetti dell'alta nobiltà borbonica, dove ci si tiene lontani dalle fatiche della vita lavorativa, in cui i monaci: “facevano l'arte di Michelasso: mangiare, bere e andare a spasso. Levatisi, la mattina, scendevano a dire ciascuno la sua messa, giù nella chiesa, spesso a porte chiuse, per non essere disturbati dai fedeli; poi se ne andavano in camera, a prendere qualcosa, in attesa del pranzo, a cui lavoravano, nelle cucine spaziose come una caserma, non meno di otto cuochi, oltre agli sguatteri. […] I calderoni e le graticole erano tanto grandi che si poteva bollire tutta una coscia di vitella e arrostire un pesce spada sano sano.[…] In città, la cucina dei Benedettini era passata in proverbio; il timballo di maccheroni con la crosta di pasta frolla, le arancine di riso grosse ciascuna come un mellone, le olive imbottite, i crespelli melati erano piatti che nessun altro cuoco sapeva lavorare; e pei gelati, per lo spumone, per la cassata gelata, i Padri avevano chiamato apposta da Napoli don Tino, il giovane del caffè di Benvenuto. Di tutta quella roba se ne faceva poi tanta, che ne mandavano in regalo alle famiglie dei Padri e dei novizi, e i camerieri, rivendendo gli avanzi, ci ripigliavano giornalmente quando quattro e quando sei tarì ciascuno”(Cit. I Viceré – F. De Roberto).

Sullo sfondo di una Sicilia feudale, borbonica, ma con una nuova coscienza portata dal movimento verista, nel rinnovato panorama storico e politico dell'Italia unita Federico De Roberto ne “I Viceré” mette in scena “una famiglia potente e cinica, una schiatta spagnolesca che da sempre imperversa sulla ribalta della storia. […] I princìpi naturalistici gli vengono in soccorso per edificare la nuova impalcatura” (Sergio Campailla, Questi eterni Uzeda, in F. De Roberto, I grandi romanzi. Il ciclo degli Uzeda: l'illusione-I viceré-L'iperio, Roma, Newton Compton editori, 1994, p. 10).

Il potere eterno e indistruttibile. Nel capolavoro dello scrittore siciliano viene disegnato un affresco storico, con al centro una famiglia siciliana di blasone vicereale. Qui, nei luoghi “eterni” ed “indistruttibili” del potere, all'interno delle mura benedettine assistiamo al decadimento di un'intera classe dirigente, e di un clero corrotto, di una chiesa sostenitrice della superstizione. Nel convento dei monaci benedettini c'è lusso, e lussuria, in contrasto evidente con la Regola di San Benedetto. Insomma, monaci inclini a rendere comodi e sfarzosi gli ambienti del monastero e la vita che vi si conduceva.

Nel romanzo, i camerieri dei Padri, si legge che “rifacevano le camere ai monaci, portavano le loro ambasciate in città, li accompagnavano al Coro reggendo loro le cocolle, e li servivano in camera se le LL. PP. si sentivano male, o si seccavano di scendere al refettorio. Lì il servizio toccava ai fratelli: a mezzogiorno, quando tutti erano raccolti nell'immenso salone dalla vòlta dipinta a fresco, rischiarato da ventiquattro finestre grandi come portoni, il Lettore settimanario saliva sul pulpito e alla prima forchettata di maccheroni, dopo il Benedicite, si metteva a biascicare. Il giro della lettura cominciava dai più piccoli novizi fino ai monaci più vecchi, per ordine d'età; ma una volta arrivato ai Padri di fresca nomina, ricominciava per evitare quel fastidio ai grandi, i quali se ne stavano comodamente seduti dinanzi alle tavole disposte lungo i muri, sopra una specie di largo marciapiedi; l'Abate, nel centro del gran ferro di cavallo, aveva una tavola per sé”.

Visite guidate ai Benedettini. A non più di dieci minuti a piedi dal Duomo di Catania si trova il ciclopico ed imponente Monastero di San Nicolò l’Arena, gioiello del tardo barocco siciliano e complesso benedettino tra i più grandi d’Europa. L’edificio monastico, che nasce nel ‘500 e si sviluppa fino ai giorni nostri, è un esempio di integrazione architettonica tra le epoche, contraddistinto da molteplici trasformazioni: sono presenti chiostri monastici impreziositi da marmi e da edicole neogotiche, seminterrati cinquecenteschi, prospetti riccamente decorati, domus romane, corridoi lunghi a perdita d'occhio, giardini pensili, tesori librari, sotterranei e cantinati benedettini. Oggi è patrimonio mondiale dell’Unesco. Sede universitaria del dipartimento di Scienze Umanistiche, custodisce al suo interno una “domus” romana – ossia un tipo di abitazione utilizzata nell'antica Roma –, i chiostri e uno splendido giardino pensile. Per un tour turistico, occorre prenotare mettendosi in contratto con l'associazione Officine Culturali, impegnata nella valorizzazione del patrimonio culturale cittadino (Per le informazioni e prenotazioni: 095 7102767; email: info@officineculturali.net ; su Internet: https://www.monasterodeibenedettini.it/info-e-contatti).

Da De Roberto a Verga. Da una “location” patrimonio dell'Umanità, ad un'altra; da una piazza monumentale ricca di storia cittadina, ad una via-capolavoro catanese dell'architettura barocca... il passo è breve. La suggestiva via dei Crociferi, che fa da scenario verghiano al romanzo breve “Storia di una capinera”, è infatti a un tiro di schioppo dalla maestosa piazza Dante dove sorge il monastero dei Viceré. Si fa presto quindi a passare dal De Roberto all'altro romanziere-simbolo del Verismo siciliano: Giovanni Verga. La “Storia di una capinera” rappresentare un'altra “tappa obbligata” di Mappa letteraria: un libro legato a doppio filo ad una strada-gioiello, contornata da chiese, monasteri e poche abitazioni civili; esempio di unità dell'architettura barocca del Settecento, in cui nel breve spazio di circa 200 metri sono presenti ben quattro chiese: quella di San Benedetto, collegata al convento delle suore benedettine dall'arco omonimo che sovrappassa la via e collega la Badia grande alla Badia piccola; proseguendo si incontrano la chiesa di San Francesco Borgia; poi il collegio dei Gesuiti, vecchia sede dell'Istituto d'Arte; infine, di fronte al collegio è ubicata la chiesa di San Giuliano, considerata uno degli esempi più belli del Barocco catanese. Verga scrive un breve romanzo epistolare, uscito a puntate nel 1871, in parte autobiografico – prende spunto da una vicenda reale vissuta in prima persona in età giovanile, durante un'epidemia di colera che si era scatenata a Catania nell'estate fra il 1854 e il 1855 – e lo ambienta idealmente nella Badia di Santa Chiara di via Garibaldi; così come nell'immaginario collettivo, il libro trova ideale collocazione, più o meno reale, nel monastero di San Benedetto annesso all'omonima chiesa – soprattutto dopo che le chiese di via Crociferi hanno ispirato l'omonimo film diretto e girato da Franco Zeffirelli fra le vie del Barocco a Catania nel 1993 –.

Il mistero della Capinera. La Badia, nella seconda metà del Settecento, ha rappresentato “il monastero” per antoniomàsia della classe borghese nel Catanese: “La Badia racchiude tra le sue mura un mistero – illustra la dottoressa catanese Francesca Cavaleri, sul portale “www.italiani.it” –. Pare infatti che la mamma dello scrittore Giovanni Verga trascorse al suo interno un certo periodo e probabilmente, furono proprio i suoi racconti ad ispirare il figlio nel comporre la trama del romanzo 'Storia di una capinera'. In questo romanzo si racconta dell‘amore che uccide. L’amore della giovanissima Maria, un’adolescente che non aveva goduto dell’amore materno e che il padre borghese, succube della nuova moglie, destinò ad una vita di clausura in un convento catanese. A quei tempi la Badia di Santa Chiara era davvero il convento della classe borghese. La giovane Maria, durante una vacanza con la famiglia si innamorò di un certo Nino, ma essendo lei destinata alla vita in convento, non potè mai conoscere quell’amore, tanto che ne diventò pazza e poi morì. Tuttavia, chi fosse davvero la capinera rimane un mistero ancora oggi insoluto” (https://catania.italiani.it/scopricitta/badia-di-santa-chiara-tra-storia-leggenda-e-religione/).

Leggiamo il testo di Verga. Nel romanzo epistolare dello scrittore verista, in cui vengono focalizzate le reazioni intime, interiori della protagonista femminile Maria, destinata suo malgrado ad una vita monastica di clausura, confidandosi ad un'amica – di nome Marianna –, avviene il progressivo disvelamento del segreto di un animo prigioniero: “Tu [Marianna] avresti potuto credere che io sia triste, infelice, mentre qui, ai piedi degli altari, nelle pratiche austere del nostro rito ho trovato, se non la pace, almeno la calma del cuore”.

E ancora, aggiunge Maria dal convento: “È vero. Si prova uno sgomento invincibile entrando qui, sentendosi chiudere alle spalle quella porta, vedendosi mancare ad un tratto l'aria, la luce, sotto questi corridoi, fra questo silenzio di tomba e il suono monotono di queste preci. Tutto rattrista il cuore e lo spaurisce: quelle fantasime nere che si veggono passare sotto la fioca luce della lampada che arde dinnanzi al crocifisso, che s'incontrano senza parlarsi, che camminano senza far rumore come se fossero spettri, i fiori che intristiscono nel giardino, il sole che tenta invano [di] oltrepassare i vetri opachi delle finestre, le grate di ferro, le cortine di saia bruna. Si ode il mondo turbinare al di fuori e i suoi rumori vengono ad estinguersi su queste mura come un sospiro. Tutto quello che viene dal di fuori è pallido e non fa strepito. Son sola in mezzo a cento altre derelitte”.

Info utili sui luoghi verghiani. Per chi poi volesse visitare con l'aiuto di una guida in carne ed ossa, questi luoghi collegàti all'autore catanese, o che in qualche modo lo richiamano, può contattare l'Associazione guide turistiche di Catania: “casa Verga è aperta tutti i giorni della settimana, tranne la domenica; si possono visitare autonomamente le Chiese e i luoghi verghiani, ma noi organizziamo anche delle passeggiate turistico-culturali, se qualcuno avesse voglia di mettere tutti i 'pezzi' assieme, può contattarci a questo indirizzo email, per informazioni: info@guidecatania.it . Ci rivolgiamo soprattutto ai gruppi numerosi ed alle scuole, agli studenti delle Superiori sicuramente, ma anche agli adulti, per loro abbiamo teatralizzato il testo di Storia di una capinera, con letture di passi scelti del romanzo breve verghiano”; illustra la presidentessa provinciale dell'associazione di categorie delle guide turistiche di Catania, Giusy Belfiore.

Aggiungendo – già su queste colonne –, che “il Verga rappresenta un nome fondamentale della letteratura italiana che racconta un popolo, quello siciliano, incapace di riscossa, legato al concetto dei vinti, e quindi all'impossibilità ieri come oggi di uscire da un sistema che non gli consente la cosiddetta 'scalata sociale' ”; “Per quanto riguarda le chiese, San Benedetto ha una storia tutta sua che la rende particolarmente fruibile: […] compatibilmente con gli orari di culto della comunità religiosa che vi abita; la chiesa di Santa Chiara apre soprattutto su richiesta, all'interno c'è la comunità di Sant'Egidio, che è sempre molto disponibile ed assiste anche i più bisognosi; per cui è bella l'idea di fare un percorso che rimetta assieme i pezzi di questa esperienza verghiana”. “Infine io invito tutti a leggere Storia di una capinera, perché effettivamente vi si respira l'atmosfera di quei luoghi della città. La scelta cinematografica di Zeffirelli è legata agli edifici monastici più importanti, che si trovano sulla via dei Crociferi, perché la monacazione forzata della protagonista dell'opera si esprimeva scenograficamente meglio sulla via dei Crociferi, che non a Santa Chiara in via Garibaldi, che verrà comunque utilizzata dal regista, per alcune parti del film omonimo. Infatti affacciandosi al balcone della Casa Museo Verga si vedono le grate del monastero settecentesco di Santa Chiara, in via Garibaldi, sporgendosi si ha un'idea di clausura, prigionìa. La Capinera infatti, è quell'uccello triste, che se chiuso in gabbia muore perché privato della libertà, così come questa fanciulla Maria, protagonista nell'opera letteraria, impazzirà e morirà, per amore e per mancanza di libertà. Amore per un giovane conosciuto durante l'allontanamento dal monastero per l'epidemia di colera, e al quale dovrà rinunciare per prendere definitivamente i voti. Dunque si è spenta dentro una prigionìa, che non le appartiene” (https://www.cataniatoday.it/blog/on-the-road/riscoprire-verga-in-attesa-del-centenario-sulle-tracce-dei-luoghi-dello-scrittore-catanese.html).

Luoghi e personaggi realmente esistiti o verosimili, dunque, e cioè che sarebbero potuti “essere”, “esistere” fra le pieghe di un tempo ricostruito, “ricreato” dagli scrittori che si sono avvicendati nella narrazione letteraria del nostro territorio.

Cerca sulla Mappa letteraria. “Viaggiare significa scoprire cose nuove e immergersi in una dimensione diversa da quella abitata nel quotidiano”, esordisce la nota introduttiva al progetto di “Mappe” sul portale online (www.mappaletteraria.it/it/i/02/progetto.html), e ancòra si legge: “Questo vale sia per i viaggi in terre lontane, così come per spostamenti a pochi passi da casa, ovviamente con dinamiche, sensazioni e attese diverse. Viaggiare partendo con qualche informazione e consapevolezza in più sui luoghi che si incontreranno, ma anche sulle culture e le tradizioni che si andranno ad incontrare, sicuramente aiuta a gustare meglio le tappe, aiuta a cogliere tante sfumature che diversamente andrebbero perse, invita a scoprire luoghi che altrimenti non andremmo a cercare. In questo le guide hanno un ruolo fondamentale proprio perché aiutano a dare una rotta, a scoprire luoghi, ad essere attenti a eventi, tradizioni e peculiarità, però ci sono anche dimensioni che in una guida restano escluse e che invece trapelano bene dai romanzi scritti da chi si è profondamente immerso in un territorio (senza necessariamente appartenervi)”. Continuando nella navigazione sul portale: “Ci sono libri che con le loro storie ci consentono di scoprire nuovi luoghi o di guardare luoghi noti con uno sguardo nuovo. Cerca un luogo direttamente sulla mappa e trova i libri legati a quel luogo. Cerca sulla mappa... [...] Partecipa caricando nuovi Libri. Aiutaci ad arricchire la mappa suggerendoci libri che conosci, legati a luoghi esistenti”.

Il contributo dei lettori. Libri dunque consigliati e proposti da bibliotecari e gruppi di lettura. Ma chiunque può dare in teoria il proprio contributo. “Aggiungerne uno, infatti, è davvero facilissimo. Dopo essersi registrati alla piattaforma, tutti possono inserire un libro seguendo la procedura che richiede la compilazione di un modulo contenente le informazioni necessarie. La redazione di Mappa Letteraria riceve la proposta, che viene moderata e, una volta approvata, il libro sarà aggiunto alla Mappa. In questa fase iniziale, abbiamo dato vita ad una rubrica improntata su Brescia e Bergamo, Capitale della Cultura 2023 e non sono mancati consigli sui libri da leggere in vacanza – al Nord, al Centro e a Sud –. Inoltre, non sono mancati focus su storici appuntamenti – quali, per esempio, la Mostra del Cinema e la Settimana della Moda – e ha preso il via la creazione degli itinerari letterari: il primo è stato su Napoli e poi stiamo lavorando su Genova”.

Il progetto e i partner. L'iniziativa Mappa Letteraria è realizzata dall’associazione “L’Impronta” – già promotrice della rassegna di Microeditoria, giunta alla ventunesima edizione –, insieme al “Centro per il libro e la lettura” del Ministero della Cultura, partendo da una collaborazione con Rete Bibliotecaria Bresciana e Cremonesela, poi allargata anche alla Rete Bibliotecaria Bergamasca, Fondazione Nati per Leggere e AIB. Partner dell’iniziativa, inoltre, sono: Provincia di Brescia, Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano, Sistema Bibliotecario Urbano di Bergamo, Adei (Associazione degli Editori Indipendenti), Forum Editoria, Anci, Brescia Si Legge, Fondazione Cogeme Ets, GAM editrice e Touring Club Italiano, e non manca nemmeno il patrocinio del Comune di Chiari (Capitale del Libro 2020). Il progetto è ideato e coordinato da Daniela Mena, direttrice della Rassegna della Microeditoria.