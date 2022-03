Visita guidata alle Cascate dell'Oxena

Cascate dell'Oxena particolarmente “attrattive”. Visita guidata all'aria aperta in attesa della primavera, nel mese “pazzerello” di marzo, ad uno scenario naturale qual è il sito affascinante in territorio militellese delle Cascate del fiume Oxena. Richiamo turistico, ahimè ancòra pienamente da scoprire, cioè poco fruito dal cosiddetto turismo “di massa”. Uno scrigno “nascosto” e suggestivo fra i monti Iblei, nel territorio di Militello in Val di Catania, un comune recentemente promosso a “Borgo più bello della Sicilia” per l'anno 2022, sancito dal concorso di All Food Sicily. Le Cascate dell'Oxena sono collocate in un'area un po' distante rispetto al centro abitato del paese, a circa 7 km a sud-est di Militello, e ci si può arrivare sia a piedi e sia in macchina. Un incantevole percorso naturalistico, di grande attrattiva anche per gli appassionati di trekking, in un mix tra camminata in mezzo alla natura ed escursionismo.

Natura incontaminata. Lo scenario naturale, è mozzafiato: l'acqua delle cascate è potabile, ci si può stendere a prendere il sole, si possono organizzare barbecue o consumare un pranzo al sacco, trascorrendo una magnifica giornata nel silenzio incantato del luogo. Un itinerario, ancora poco conosciuto, che permette ai visitatori di immergersi nella natura. “Abbiamo già organizzato nelle tiepide giornate di sole a dicembre - spiega il responsabile nazionale per l'area tecnica, Nello Mauro, dell'associazione ASD Sicilia Inside Org, nonché esperto di Arti marziali cinesi e maestro catanese di Wushu kung-fu -, un River trekking, ossia parliamo di un particolare sport fluviale, alle cascate del fiume Oxena. Con 'ASD Sicilia Inside Org' ed 'ASC Catania', abbiamo così organizzato un'attività appassionante, nella quale l’acqua del fiume-torrente si sostituisce quasi al sentiero delle escursioni classiche. Itinerari fra acqua e rocce, con gli accompagnatori di 'Escursionismo ASC', Maria Cristina Vadalà, Elisa Di Dio, Gaetano D'Imprima ed il sottoscritto Nello Mauro”.

Visite guidate. La visita-tipo al fiume Oxena, organizzata da 'ASD Sicilia Inside Org', “è una semplice passeggiata adatta a tutti”, continua Nello Mauro, “anche a famiglie con bambini. Lo abbiamo già fatto. In particolare si chiama 'River trekking' o 'acqua-trekking', e si traduce in un'escursione sulle rive del fiume. Un'attività che sta facendo da attrattiva, con sempre più partecipanti, ed il nostro territorio offre tante di queste possibilità. L'escursione alle Cascate dell'Oxena, consiste in un tragitto che attraversa delle bellissime cascate naturali situate a sud del territorio di Militello Val di Catania. Incastonate in un bellissimo contesto ambientale. Percorrendo poi il corso d'acqua, si nota la presenza di alberi tipici delle nostre boscaglie, come Olivastri, Carrubi, Querce, piante di fico d'India ed Oleandri. L'Oxena, a regime permanente, è un affluente del fiume Trigona, il quale a sua volta si versa in parte nel lago di Lentini ed in parte nel San Leonardo, che è un fiume formatosi nei pressi degli Iblei e che attraversa la Piana di Catania e sfocia nel mar Ionio. Si apprezzano le rocce basaltiche - di origine vulcanica -, che ne caratterizzano l'alveo, cioè il letto del corso d'acqua”.

Escursione adatta a tutti. “La visita di queste cascate - continua il responsabile nazionale per l'area tecnica, dell'associazione Asd Sicilia Inside Org - , permette di godere di un ambiente naturale lussureggiante, rigoglioso, in tutte le stagioni, formato da cave verdeggianti e pianori assolati. Le Cascate costituiscono oggi uno degli ambienti naturali più integri e affascinanti degli 'Iblei catanesi'. L’Asd Sicilia Inside Org, con l'Asc Catania, propone questa interessante escursione di River-trekking in tutte le stagioni. Facile e per niente faticosa, adatto alle famiglie anche con figli piccoli. In estate ci si può immergere nelle vasche d’acqua e fare piccoli tuffi. Un sentiero che fiancheggia il fiume ci permette, poi, di visitarlo senza necessità di immergersi o bagnarsi gli scarponcini da trekking. Ultimamente sono state aggiunte delle aree pic-nic con tavoli e panche di legno, all’ombra di alberi, ottimo per il relax e consumare una buona colazione a sacco”.

Info e contatti. “Solitamente preferiamo gruppi eterogenei di non più di 20 persone, con due o tre dei nostri tecnici/accompagnatori di escursionismo ASC, che seguono e guidano con la massima attenzione i partecipanti. Nel contempo, i nostri tecnici illustrano e danno le notizie necessarie per godere, e per meglio conoscere, i luoghi che si stanno visitando. Informazioni quali la storia, o quelle piccole nozioni di botanica, così come danno informazioni sulla fauna presente nell’ambiente naturale circostante. La durata dell’escursione può variare a piacimento, solitamente in tre ore, con la massima calma, si riesce a gustare il tratto più interessante del fiume nelle vicinanze delle cascate, considerando anche le soste per le foto ed il necessario relax. Ma ci si può spingere fino al primo pomeriggio, se si predilige una lunga sosta per il pic-nic”. Info: Tel/WhatsApp 347 1139755 - email: catania@ascsport.it . Anche attività e tecniche orientali “marziali” in mezzo alla natura. “Normalmente quando organizziamo un evento al fiume Oxena - conclude il maestro di Arti marziali cinesi, Nello Mauro -, nel pomeriggio, di ritorno, facciamo una visita al parco 'Grotta del Drago', nel territorio della vicina Scordia. Uniamo queste due attrazioni, ma volendo possono essere anche divise in due diversi eventi escursionistici. Dimenticavo: l'escursione turistica al fiume Oxena, rappresenta un'ottima occasione come 'location' ideale per chi vuole trascorrere delle giornate 'olistiche' improntate alla 'globalità' e 'totalità', con meditazione in mezzo alla natura, praticando anche l'arte del Taiji Quan e del Qi Gong - le mie materie di insegnamento, improntate al benessere fisico e mentale, all'armonia tra mente e spirito -, così come discipline quali Yoga e Pilates. In questo caso, organizzeremmo eventi escursionistici mirati, per chi fosse interessato a queste specifiche attività fisiche e tecniche orientali”.