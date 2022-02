Appartamento datato? I 10 errori da non commettere

Quando si parla della propria casa è chiaro che la regola generale debba essere quella di lasciarsi ispirare solamente dal proprio stile e dalle proprie inclinazioni.

E' altrettanto innegabile che però l'obiettivo di tutti sia sempre quello di avere appartamenti alla moda e che non possano sembrare obsoleti. Ci sono quindi degli errori che in fase di costruzione e/o ristrutturazione non devono essere assolutamente commessi.

Ecco quali sono secondo gli esperti del settore

Illuminazione - Non va mai sottovalutata. La scelta ottimale è quella della luce bianca naturale, che non passa mai di moda. Evitare invece colori troppo sgargianti effetto discoteca.

Tende - Le tende sono un elemento molto utile e la scelta deve essere effettuata con cura. I toni troppo scuri ed i tendaggi pesanti fanno sembrare l'appartamento troppo vecchio, meglio farsi suggerire fantasie e colori dal resto degli arredi presenti in casa

Finestre sporche - Danno un senso di disordine e di vecchio. La pulizia deve quindi essere costante in modo tale che l'ambiente sembrerà sempre fresco e moderno

Divano - I tessuti dei divani vanno sempre monitorati con frequenza. Un divano vecchio ed usurato rende tutto il resto del 'living' datato. Se non si vuole rinunciare al divano si può cambiare la tappezzeria

Rivestimenti - Nel momento in cui piastrelle e pannelli sono troppo vecchi si può optare per la carta da parati o farsi suggerire qualche soluzione innovativa da esperti interior designer

Ambiente - Nessuna ambiente va eccessivamente ingolfato da mobili, soprattutto le stanze più piccole

Personalizzazione - Ogni stanza deve essere caratterizzata al 100% da un determinato stile che tenga conto del proprio gusto. Non si deve esagerare utilizzando stili troppo diversi nelle diverse stanze, meglio dare vita a qualcosa di unico con delle piccole differenze

Pavimenti - E' meglio che non siano diversi l'uno dall'altro a seconda degli ambienti. E' preferibile quindi che i motivi ed i colori si ripetano nelle diverse stanze della casa

Arredi - Non esagerare con i mobili vintage perchè sarà sicuramente qualcosa che farà apparire l'appartamento come eccessivamente datato. Alcuni di quelli presenti possono essere riverniciati

Manutenzione - Ogni appartamento che vuole sembrare sempre al passo coi tempi deve essere sempre oggetto di una manutenzione praticamente costante. Il pimo nemico è sicuramente la sporcizia, seguita dal colore e dallo stato delle pareti. In questo ultimo caso a risolvere il problema basta una mano di pittura