Bagno - Come renderlo più funzionale senza ristrutturare

Per rendere il bagno di casa più funzionale non è per forza necessario procedere ad una ristrutturazione ma è spesso sufficiente sfruttando gli arredi che si hanno a disposizione o aggiungendo alcune pratiche soluzioni.

Illuminazione - La luce è fondamentale, soprattutto in bagno. La soluzione migliore sono le luci a led per rafforzare le tonalità dell'ambiente.

Specchio - La nostra immagine è la prima cosa che vediamo la mattina, ragione per la quale lo specchio deve essere delle dimensioni appropriate. Spesso uno specchio più grande consente di far sembrare il bagno più spazioso ed accogliente.

Mobili su misura - In bagno non è facile trovare i mobili giusti, perchè tutto deve essere sfruttto al centimetro. Per questo motivo è meglio optare per mobili su misura, in particolar modo quando le dimensioni della stanza non sono grandi. In questo modo si potrà avere tutto a disposizione e perfettamente in ordine.

Vetro - Se avete una tenda-doccia è meglio sostituirla con un box doccia o con delle porte. In questo modo l'acqua non andrà a finire sul pavimento ed il bagno sarà maggiormente luminoso con un aspetto più moderno ed elegante.

Caloriferi - La loro presenza spesso rende poco pratiche le normali funzionalità del bagno. In questo caso è meglio sostituire i radiatori con gli scaldasalviette che si sviluppano in verticale e rendono la stanza più luminosa.

Lavabo - I modelli fruibili sono quelli da incasso o quelli da appoggio. Questi ultimi rappresentano spesso la soluzione migliore perchè possono ottimizzare la stanza perchè dotati di scomparti e di cassetti.

Mensole - Soprattutto quando ci si trova di fronte a bagni molto piccoli si può puntare sulle mensole al posto degli armadi. Sul mercato ce ne sono di tantissimi materiali e colori (legno, laminato, ecc. ecc.).