Bagno piccolo? Soluzioni per ottimizzare gli spazi

L'obiettivo perenne di chi ha una casa o nello specifico un bagno piccolo è quello di ottimizzare gli spazi per renderlo il più funzionale possibile.

Il sito habitissimo.it offre alcune intelligenti soluzioni che ci potranno permettere di avere tutti i comfort anche quando abbiamo a che fare con uno spazio ristretto.

Vetro - Inserire il vetro in bagno consente di optare per un metodo divisore più funzionale rispetto ai tradizionali. Inoltre le pareti in vetro favoriscono l'ingresso della luce e rendono la stanza più luminosa. Se il bagno è piccolo è meglio scegliere una porta scorrevole in vetro. Immancabili anche gli specchi perchè aumentano lo spazio visivo.

Vasca e bidet - La vasca può essere sostituita con uno spazioso box doccia, aumentando lo spazio del resto del bagno. Anzichè il bidet si può installare un 'washlet', ossia un sanitario di origine giapponese con il bidet integrato.

Mobili - Se il bagno è piccolo bisogna necessariamente rinunciare ai mobili grandi. Al giorno d'oggi però sul mercato c'è una innumerevole quantità di mobili progettati per gli spazi ridotti. Una buona soluzione spesso è quella del lavabo da appoggio con la parte inferiore vuota in modo da avere uno spazio in più per asciugamani ed altri accessori.

Mobili sospesi e pavimento - Sono ovviamente ideali per un bagno di piccole dimensioni, ma anche in uno più grande fanno sì che la stanza possa risultare più ordinata e pulita. Hanno il difetto di essere più cari rispetto a quelli classici. Contro gli spazi stretti si può optare anche per pavimento a specchio.

Ordine - Se c'è un bagno piccolo è possibile sfruttare la stanza in verticale con un mobile stretto e lungo in modo da riuscire a contenere gli oggetti necessari e far sì che la stanza sia sempre in ordine. E' plausibile anche usare gli angoli, per esempio installando un ripiano sopra il water, un porta asciugamani dietro la porta o alcune mensole e ganci sopra quest'ultima.