Colore dell'anno 2022 - Sarà il 'Very peri'

Anche quest'anno, come negli ultimi 23 anni, l'Istituto del colore Pantone ha voluto eleggere il suo 'Color of the year', ossia il colore che caratterizzerà la moda, la grafica, l'arredamento ed il design nel 2022.

Il colore scelto il 'Pantone Very Peri', ossia una tonalità di blu che si avvicina a colori come il lavanda o il pervinca ma che conserva comunque una sua unicità ed originalità.

Il nuovo colore è stato contrassegnato con il codice PANTONE 17-3938. E mentre normalmente il colore dell'anno viene scelto tra quelli già esistenti da parte degli esperti dell'istituto, questa volta è stato ideato un colore che non compariva tra quelli esistenti.

Si tratta di un blu con dei sottotoni di rosso e viola. Questo colore vuole simboleggiare una nuova modernità, una rappresentazione dello spirito del tempo. Viviamo in un mondo continuamente in trasformazione dove gli stili di vita ed il mondo digitale sembrano spesso fondersi tra di loro. Con questo colore si vuole riflettere l'innovazione e la trasformazione globale che sono in atto in questo momento.

Nell'interior design questo colore avrà l'obiettivo di dare freschezza e leggerezza agli ambienti. Il modo più facile di farla 'entrare' in casa è sicuramente la pittura delle pareti (in soggiorno o in camera da letto). Altro modo potrebbe essere quello di colorare un mobile restaurato oppure una poltrona in velluto che di sicuro non potranno che catturare l'attenzione ed essere d'impatto.

Non c'è dubbio, inoltre, che rivestimenti (piastrelle, mosaici, resina) colore 'Very Peri' saranno sicuramente di tendenza nel 2022. Coloro che non vogliono stravolgere troppo gli ambienti della loro casa potranno utilizzare 'Very Peri' per una stampa, un vaso, dei complementi tessili o degli accessori che riguardano l'home decor.