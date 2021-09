Come arredare il bagno 'low-cost'

E' possibile dare un tocco di originalità ed unicità al nostro bagno non per forza spendendo delle cifre astronomiche

Per avere un bagno alla moda o che altri ci possono invidiare per la sua originalità non è necessario per forza spendere delle cifre astronomiche ma è possibile creare con il fai-da-te dei pezzi unici che lo personalizzeranno al massimo.

Ecco i consigli degli esperti di habitissimo.it.

Porta-asciugamani fai-da-te - Invece di acquistarne uno costoso se ne può creare una. Per esempio prendi una vecchia scala a pioli, puliscila, carteggiala e dipingila ed una ogni asta come fosse in ripiano.

Lavabo - E' possibile utilizzare uno sgabello o una sedia di lungo corso per dare un tocco in più al basgno. Un pezzo di legno con una superficia consumata dal tempo o trattata può diventare subito il piano per un lavandino d'appoggio.

Vassoio - Per dare un tocco di design al proprio bagno è anche possibile inserire un vassoio in legno al di sopra della vasca per poter tenere candele, prodotti o anche un drink.

Mobile bar o carrello - Se dentro il tuo bagno non c'è molto spazio per poter contenere tutti i prodotti che utilizzi prendi un vecchio carrello o un mobile bar, ristrutturalo ed utilizzalo per i tuoi scopi.

Mobili - Un mobile vintage può essere inserito sotto il lavabo al posto di una costosa struttura, soprattutto coloro che sono amanti dello stile retrò.