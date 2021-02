Camera da letto per San Valentino: come arredarla

Non è facile ogni anno per San Valentino avere una idea diversa per cercare di sorprendere il proprio partner. Se non ci avete mai pensato, anzichè i soliti regali, quest'anno potete puntare sull'arredamento e creare una bella atmosfera all'interno della camera da letto.

Iluminazione - Un grande classico è rappresentato dalle candele, in grado di fare luce soffusa, elegante e raffinata. Perfette quelle profumate. In alternativa luci a led sul tono del rosso o del bianco o abat-jour a forma di cuore con la scritta 'Love': il tutto va però sistemato in punti strategici come la testata del letto o il comodino.

Biancheria da camera - Le lenzuola bianche sono immortali per eleganza. E' possibile aggiungere candelabri, lanterne, petali di rosa oppure altro tipo di arredamento in stile 'Shabby Chic'. Si può usare anche il rosso per copripiumini, lenzuola e cuscini (total red o con fantasie). Come decorazione della biancheria va bene pure il rosa.

Tende - Possono essere trasparenti con decorazioni che richiamano San Valentino in modo da creare un'atmosfera piacevole e sensuale.

Pareti - Troppo è forse dipingere le pareti di rosso, ideale utilizzare degli sticker da muro: possono essere posizionati sulla testata del letto e possono essere immagini romantiche o anche delle frasi ad effetto.

Musica - Scegliere quella che più piace al partner ma che ovviamente sia romantica e d'atmosfera. Per dare ancora un tocco in più, se ci sono delle casse, possono essere colorate o addobbate di rosso.