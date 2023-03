Come appendere i quadri senza rovinare le pareti

Quando non è possibile praticare dei fori sui muri di casa si possono comunque appendere quadri o elementi decorativi (specchi) senza dover rovinare le pareti grazie ad innovativi sistemi per il fissaggio.

Questi sistemi presentano innumerevoli vantaggi:

- non lasciano tracce visibili della loro presenza una volta rimossi

- non è necessario utilizzare attrezzature specifiche come il trapano

- offrono grande libertà di spostamento o di sostituzione

- si potranno appendere non solo quadri ma specchi, elementi decorativi, piccoli acccessori per il bagno o per la cucina

Chiodi per quadri che non lasciano traccia - Per inserire questo sostituto dei classici chiodi nella parete è sufficiente la pressione delle dita. Ne esistono diverse tipologie a seconda del tipo di parete. Hanno punte così sottili che non lasciano traccia quando vengono rimossi e possono sostenere anche un carico consistente.

Nastro biadesivo multiuso - E' facile da usare: se ne taglia un pezzo della misura adeguata, si incolla sul retro dell'oggetto da appendere, si rimuove la carta protettiva e si preme l'oggetto contro il muro. Si usano spesso per appendre specchi o ganci attaccapanni piuttosto che quadri. Non sono adatti alle pareti non lisce.

Striscia biadesiva per quadri - E' simile al nastro biadesivo ma sono pretagliati ed hanno un tipo di colla che permette di staccarle dalle pareti senza problemi. Nelle confezioni viene indicato il peso massimo che possono reggere ed è quindi facile calcolare il numero di strisce necessarie per appendere il quadro o l'oggetto del quale si conosce il peso.

Ganci adesivi - Sono ganci con adesivo integrato. Si fissano direttamente al muro, basta rimuovere la pellicola protettiva ed individuare la posizione corretta sulla parete su cui attaccarli. Sono ideali per appendere qualcosa di leggero e possono essere utilizzati su pareti in muratura ed in cartongesso

Ganci adesivi con velcro - Sono il metodo più evoluto per appendere quadri senza forare la parete. Hanno due strisce adesive unite tra di loro con il velcro in modo tale che i quadri si possano staccare e riattaccare facilmente più volte. Una striscia si fissa con il lato adesivo sulla parete e l'altra sull'oggetto da appendere. Hanno un sistema che permette di rimuovere l'adesivo senza lasciare traccia sulla parete.