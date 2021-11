Casa piccola? Idee per guadagnare spazio

Quando abbiamo a che fare con una casa piccola dove a causa della disposizione delle stanze non è facile organizzare degli ambienti del tutto comodi (per esempio quando ci sono soffitti molto alti o tetti a spiovente) è necessario procedere con una ristrutturazione o con un restyling che ci possa lo stesso consentire di soddisfare le nostre esigenze.

Letto contenitore - In questo modo è possibile avere in una sola volta un comodo letto ed un piccolo armadio sotto il materasso dove mettere vestiti, lenzuola, piumoni. Le case piccole non sempre consentono di avere dei comodini ai lati, ragione per la quale è preferibile optare per un letto con tastiera contenitore dove sistemare lampade, orologi e tutti gli effetti personali. Oltre al letto contenitore si può utilizzare anche il letto a soppalco (quando si parla di camere per ragazzi).

Mobili a scomparsa - Sono la scelta migliore per guadagnare spazio. L'esempio classico è il tavolo della cucina a scomparsa, da aprire solamente durante il pranzo e la cena. Bisogna posizionarlo ad un livello superiore rispetto al tavolo normale ed associarlo a sgabelli pieghevoli in modo da occupare meno spazio. Per le camere dei ragazzi si possono usare scrivanie pieghevoli a muro.

Angoli - Lo spazio dietro la porta può diventare una scarpiera, un appendiabiti a muro o una mensola sulla quale inserire chiavi, borsa o cellulare. Se abbiamo un appartamento a due piani lo spazio sotto le scale deve essere utilizzato per sfruttare metri quadri. E' possibile installare cassetti dove riporre scarpe, giocattoli o piccoli armadi. Lo stesso discorso vale anche per la cucina: si possono montare binari a muro su cui poggiare accessori ed averli sempre a portata di mano. Le mensole possono essere un'ottima soluzione anche per i piccoli elettrodomestici come macchina del caffè o forno a microonde.

Bagno - Armadietti slim appesi al muro o negli angoli ci permettono di avere tutto lo spazio che si vuole senza occupare il pavimento. Come se non bastasse pure negli ambienti mini può essere installata una vasca da bagno, seppur in versione ridotta.