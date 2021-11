Arredare casa in affitto - Soluzioni low-cost

Uno dei problemi da affrontare quando andiamo a vivere in una casa in affitto già arredata è sicuramente quello di doverci adeguare allo stile che è stato predisposto dal proprietario.

Nonostante questo però, tramite alcuni piccoli accorgimenti, è possibile creare un ambiente che possa essere a noi congeniale.

Cucina - L'aspetto può essere migliorabile grazie a stoviglie accattivanti che sono conformi al nostro stile, utensili di design. Se la cucina è troppo piccola si può creare un piano d'appoggio e renderlo abitabile con mensole e sgabelli colorati.

Soggiorno - Se ingresso e salotto sono uniti, si possono seprare con una libreria. Se l'ambiente è troppo piccolo si può utilizzare una scala a pioli per dividere gli ambienti ed anche una libreria per conservare riviste e volumi. Il divano è fondamentale, e può essere divano-letto per essere più funzionale.

Bagno - Difficilmente nelle case in affitto troviamo un bagno ristrutturato. Per renderlo più confortevole è plausibile utilizzare il piannello sbiancante per le fughe ingrigite. Le piastrelle, se rovinate, possono essere sostituite con piastrelle adesive in vinile che potranno essere facilmente rimosse quando lasceremo l'appartamento. Il restyling può essere concluso aggiungendo specchi e contenitori dove conservare le cose che ci servono.

Luce - I paralumi dei lampadari possono essere sostituiti con lampade di design. A rendere più luminosa la casa possono contribuire anche gli specchi.

Pareti - Se il proprietario non vi permette di dipingere le pareti, si possono utilizzare stickers murali che si applicano e rimuovono con facilità. Scritte, disegni astratti, decorazioni, la scelta è molto ampia. Le pareti possono inoltre essere personalizzate attraverso i quadri e le foto. Se vi sono pochi appoggi è possibile utilizzare mensole dalle forme originali per dare un tocco personale all'ambiente.

Colori - A ravvivare l'appartamento possono contribuire stoffe, cuscini, copriletti, tende, tutto molto colorato o che rispecchia il nostro gusto. Lo stesso risultato si può ottenere con i tappeti. Per coloro che sono esperti di fai-da-te non è da sottovalutare la possibilità di acquistare mobili antichi e di aggiungerli all'ambiente.

Prodotti online

Tappeto a quadri colorato

Divano letto matrimoniale in tessuto

Mensole a forma di cubo

Stickers murali