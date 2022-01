Cucina piccola? Come sfruttare tutti gli spazi

La presenza di una cucina piccola in casa non preclude assolutamente che questa possa risultare di grande effetto, soprattutto nel momento in cui si presterà attenzione ad alcuni particolari che permetteranno di fare la differenza.

Vediamo quindi quali sono i segreti per rendere la nostra cucina smart un fiore all'occhiello.

Colori chiari - Affidarsi a colori chiari, soprattutto quando non c'è grande illuminazione. Il bianco è la scelta migliore, accompagnat da piante e contenitori.

Tonalità scure - Così come il bianco può dare grande effetto anche il total black. In questo caso bisogna aggiungere mensole per creare decorazioni ad hoc e l'illuminazione deve essere curata nel minimo dettaglio.

Divisione - Sistemando il piano cottura di fronte al lavello si potrà dividere la cucina in due parti per non rinunciare ad un ambiente che così possa essere sempre fresco e moderno.

Pareti - Possono essere sfruttate posizionando utensili ed elettrodomestici.

Frigo - Sfruttando ogni spazio possibile al suo interno quest'ultimo potrà ospitare non solo cibi e bevande ma anche taglieri, grattugie ed altri utensili.

Cappa - In una cucina piccola può essere a vista, anche per rendere l'ambiente più elegante. Si può sfruttare lo spazio attorno alla cappa con delle mensole da adattare alla forma di quest'ultima.

Cassetti - Per ottimizzare lo spazio bisogna puntare su cassetti con apertura a pressione, ad apertura nascosta, evitando di sprecare centimetri con le maniglie.

Armadietti - I mobili ed i cassetti devono essere sfruttati in tutto il loro fondo. In questo caso nella parte più profonda devono essere sistemati gli oggetti che si utilizzano di meno.

Ripensamento delle stanze limitrofe - La presenza di un ambiente vicino può e deve essere l'occasione per aumentare le dimensioni della cucina (ad esempio eliminando la porta si può creare un varco che dà accesso al salone, dando vita ad un ospen space insolito ma d'effetto.

Piatti grandi - E' difficile sistemare dei piatti troppo grandi se la cucina è di piccole dimensioni. In questo caso è possibile creare un supporto su misura per queste stoviglie ed in un punto nascosto della casa.