Come arredare la propria stanza degli hobby

Ognuno di noi ha sicuramente un hobby al quale si vorrebbe dedicare in solitaria, magari in una stanza della propria casa.

Se però non c'è tantissimo spazio e non è possibile avere una stanza intera a disposizione ecco delle idee su come progettare in modo funzionare soggiorno o camera da letto e ricavare spazio per la nostra passione.

Spazio - Se l'hobby richiede la presenza di attrezzi, sono necessari contenitori, scaffali e mensole da posizionare sotto il tavolo da lavoro. Altra soluzione è quella di tinteggiare la parete con pittura magnetica ed appendere oggetti, attrezzi, disegni

Camera condivisa - La postazione studio e la postazione hobby, per esempio, devono essere create su pareti opposte

Pannello - Utilizzare il pannello forato permette di montare ripiani o mensole e sistemarvi sopra tutti gli attrezzi dei quali abbiamo bisogno

Stanze hobby - Diversi tipi

Stanza della musica - La camera non deve avere tanti mobili, devono essere presenti sgabelli, sedie e scaffali dove conservare vinili o cd. La stanza va ovviamente insonorizzata con pannelli piramidali o con pannelli fonoassorbenti. Siccome la musica deve anche essere ascoltata bisogna creare un impianto stereo adeguato con mixer, microfoni ed amplificatori.

Stanza della pittura - Essenziale il cavalletto per poggiare la tela. Pennelli e colori sempre in ordine all'interno di una cassettiera (sia in metallo che in legno).

Stanza per il fai-da-te - Essenziale un banco da lavoro sul quale realizzare i progetti che abbiamo in mente. Altrettanto fondamentale una cassettiera dove conservare trapani e quant'altro. Il pannello forato ci permetterà, inoltre, di avere a disposizione in un solo colpo cacciaviti, martelli e chiodi.