Camera da letto - Come aumentare la luce naturale

In ogni luogo (casa, ufficio, cucina, camera da letto) è essenziale avere a disposizione molta luce naturale che riempie l'ambiente e se parliamo di stanza da letto aiuta anche a svegliarsi meglio.

Ecco di seguito alcuni consigli su come illuminare di più ed in modo naturale proprio la camera da letto forniti dagli esperti di habitissimo.it.

Finestre - Devono essere, quando possibile, grandi ed orientate in modo corretto. La luce migliore proviene dalle finestre orientate a nord perchè entra in casa illuminando in modo gradevole. E' chiaro che tutto è più facile se si tratta di edifici in costruzione e non di case già costruite e se non ci sono edifici alti e vicini che possono ostacolare l'ingresso della luce.

Porte-finestre - Lasciano entrare ancora più luce naturale in casa. La scelta ideale è quella di fare montare quelle in vetro-trasparente.

Specchi - La presenza di specchi in camera da letto può aiutare, visto la loro superficie riflettente, ad aumentare la luce naturale. Ovviamente gli specchi devono essere posizionati sulla parete opposta alla finestra o di fianco alla stessa finestra.

Bianco - Il bianco aumenta la luminosità e le dimensioni di un ambiente. L'utilizzo del bianco o comunque di tonalità chiare sia per le pareti che per gli altri complementi d'arredo aiuterà ad aumentare la presenza di luce.

Spazio davanti alle finestre - Non si devono mai coprire le finestre con l'arredamento. I mobili alti vanno posizionati lungo le pareti prive di luce naturale e bisogna in generale prevalere mobili di colore chiaro. L'ideale, per fare entrare maggiore luce, sarebbe quella di optare per complementi in vetro, plexiglass.