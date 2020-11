Addobbo albero di Natale: idee e colori di tendenza

Al giorno d'oggi l'addobbo dell'albero di Natale è diventato un 'must' per molti, che non guardano solo a palline e luci ma che vogliono creare uno stile particolare.

Per coloro che ancora non sanno come addobbare il loro albero ecco di seguito alcune idee che potrebbero risultare originali e di tendenza.

Albero bianco - E' il 'must have' del 2020 perchè dona luce e profondità agli ambienti piccoli. Per richiamare i paesaggi scandinavi si possono utilizzare accessori in legno o in argento e palline trasparenti.

Albero blu - Si può utilizzare il blu scuro, le tinte pastello (celeste o azzurro) e si può anche giocare con questa combinazione di colori.

Albero green - Verde non è solo il colore dell'albero ma utilizzare materiali naturali e plastic free. Elementi in legno, fiori, fogli o addobbi realizzati a mano o con materiale riciclabile.

Albero rosso - E' scelto da coloro che amano lo stile vintage. In questo caso si possono accostare addobbi dorati o color argento per avere un risultato brillante.

Albero rosa - E' possibile decorare l'albero con questa colorazione delicata alla quale può essere accostato il color oro ma anche il lilla o il rosa cipria.

Albero dorato - Decorazioni ed addobbi dorati permettono di avere uno stile natalizio. E' possibile anche spruzzare della vernice gold sui rami.

Albero nero e grigio - E' possibile utilizzare decorazioni di questo colore alle quali è possibile abbinare delle sfumature di bianco sporco o argento.

Albero Shabby Chic - Per gli amanti dello stile vintage è possibile decorare l'albero con nastri, pizzi, ghirlande, tutte realizzate in legno o con materiali recuperati.

Albero vintage e british - Si possono utilizzare le decorazioni vecchie della nonna per avere il massimo dell'effetto 'antico. Il tocco british si può dare utilizzando palline e decorazioni in tessuto scozzese e biscotti allo zenzero da appendere ai rami.

Albero tropicale - Gli amanti dell'estate potranno in un certo senso ricrearla utilizzando colori accesi, fenicotteri rosa, tucani, posizionati comunque sempre insieme a renne ed elfi per non dimenticare che stiamo parlando del Natale.

