Come decorare la casa in stile Halloween

Halloween è alle porte e per chi ha intenzione di festeggiarlo, soprattutto per dare modo ai bambini di divertirsi, dovrà anche decorare la casa.

Ecco quindi di seguito alcune idee per decorare la casa in occasione della notte più spaventosa dell'anno.

Esterno - Sistemare davanti all'entratra zucche di diverse dimensioni e di colori differenti. Possono essere messa l'una sull'altra o raggruppate e vanno riempite di dolcetti o 'scherzetti'.

Davanzali - La soluzione più semplice è quella di raggruppare le zucche in un angolo alternandole con delle candele da tenere accese la notte del 31. Possibile anche creare con il fai-da-te un intreccio di foglie o un volto spaventoso.

Tavola - La zucca può divenire un comodo centrotavola (magari dipinta di bianco e con un pennarello nero disegnare una parola in tema con Halloween). Per coloro che preferiscono lo stile moderno si possono usare le tempere con colori e disegnare delle linee rette e geometriche.

Angoli della casa - Le zucche possono essere colorate, può essere decorata con scritte, lettere o disegni tipicamente autunnali. O si possono dipingere le zucche con colori neutri o di bianco e disegnare in contrasto delle forme geometriche per avere un risultato raffinato. La zucca può anche essere utilizzata come lavagna sulla quale vanno appuntati messaggi spaventosi di benvenuto. Altro elemento fondamentale sono le luci soffuse.

Zucche che diventano vasi - Tagliando la parte superiore della zucca con un coltello ed eliminando la polpa si ottiene, riempiendola di terriccio, un vaso dove si può inserire la pianta che si preferisce.

