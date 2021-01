Soffitto: alcune idee per valorizzarlo

In quasi tutti gli appartamenti si opta, quando si parla di pittura, per dipingere il soffitto di bianco in modo da esaltare maggiormente le altre pareti con pitture più particolari.

Esistono però diversi modi attraverso i quali è possibile rendere il soffitto diverso dal solito. Il sito habitissimo.it ne suggerisce alcuni.

Carta da parati - In bagno o in cucina è plausibile utilizzare un rivestimento in fibra di vetro per poter valorizzare al meglio queste due stanze.

Colorazione - Se l'obiettivo è quello di 'restringere' l'ambiente meglio utilizzare una tinta scura; se invece lo vogliamo 'ampliare' meglio optare per una colorazione chiara.

Legno - E' un rivestimento utile perchè potrebbe fungere anche da isolante termico. C'è inoltre chi lo vede bene anche come parquuet ruotato di 180 gradi rispetto a quello che c'è già sul pavimento.

Cornici - Se si vuole avere un'atmosfera elegante è possibile aggiungere al soffitto degli stucchi o delle cornicci in gesso, ovviamente reinterpretati in chiave moderna.

Vetro - Questo tipo di soluzione è ideale nel momento in cui si vuole dare maggiore luminosità all'ambiente e renderlo visivamente più grande.

Cemento - I soffitti che hanno cemento grezzo a vista danno all'ambiente uno stile industriale ed urbano. Di solito infatti il cemento viene nascosto dall'intonaco e dalla pittura.

Cartongesso - E' un materiale utile per abbassare l'altezza dei soffitti, nascondere gli impianti, inserire dei faretti da incasso o creare delle zone di nicchia luminose.

Soffitto retroilluminato - Se si vuole dare alla propria casa un effetto luce particolare è possibile far creare un controsoffitto teso retroilluminato realizzato in materiale plastico. In questo modo si può rivestire una stanza intera o anche una sola parte grazie all'inserimento di cornici.