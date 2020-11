Albero di Natale: dieci soluzioni 'mini'

Uno spazio eccessivamente ridotto in casa o la presenza di animali domestici spesso scoraggia coloro che vorrebbero in casa un albero di Natale.

Nella realtà esistono dei piccoli accorgimenti grazie ai quali è possibile avere un albero anche in un ambiente piccolo.

Albero di Natale a parete - Si può adattare lungo il muro ed essere ricco di rami ed aghi per un effetto 3d. Ci si può sbizzarrire con le decorazioni preferite.

Albero di Natale in vaso - Mettere dei rami secchi dentro il vaso in vetro trasparente e completare la decorazione con palline e nastri.

Piccola foresta di alberi di Natale - E' possibile prendere piccoli abeti, avvolgerli in stoffe di cotone e metterli in un angolo. Dei piccoli addobbi ed una catena di luci che li unisce gli uni agli altri saranno in grado di dare l'effetto romantico desiderato.

Albero di Natale con rami di legno - Idea green. Prendere dei rami di diverse misure e ricreare sul muro la forma dell'abete. Per completare l'opera aggioungere palline di feltro o cartone e luci a led.

Albero di Natale adesivo - Soluzione ideale per far divertire i bambini. Basta il washi tipe, ossia uno scotch di origine giapponese che si stacca facilmente dal muro. Aggiungere delle decorazioni colorate a tema per completare l'opera.

Albero di Natale con decorazioni - Vecchie decorazioni che non si usano più nella realtà possono diventare degli alberi di natale mini. Possono essere posizionati nella classica sagoma dell'abete sul muro o su un mobile.

Albero di Natale in feltro - Ricreare la forma dell'abete su un cartoncino, ritagliare il foglio di feltro e dare libero sfogo alla fantasia con palline ed addobbi del colore che si preferisce.

Albero di Natale in lana - Prendere un cartoncino e sagomarlo a forma di cono. Con un po' di colla e di acqua ed un pannello è possibile quindi cominciare a realizzare l'albero desiderato stendendo la colla sulla superficie e avvolgendo la lana lungo il cono. Infine è possibile decorare il tutto con perline ed altro a nostro piacimento.

Albero di Natale con le luci - Prendere una catena di luci a led e metterla sul muro con la forma dell'abete, fissandole con dei chiodini.

Albero di Natale in carta - Bastano un vaso, un bastoncino in legno da fissare al centro e tanti fogli di dimensioni diverse (libro, post-it, foglio di quaderno).