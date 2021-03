Cucina - Come utilizzare al meglio tutti gli spazi

In cucina, in ogni casa, ci sono sempre tantissime cose ed è spesso difficile tenere tutto in ordine se non si ha la giusta organizzazione.

Ecco di seguito alcuni consigli che possono risultare utili in questo senso.

Velocità - Per avere le cose più importanti sempre a portata di mano è preferibile scegliere mensole e scaffali a vista.

Mobilità - Quando non si ha tanto spazio oppure lo spazio è poco si devono usare elementi aggiuntivi come scaffali con ruote o carrelli per spostarli di volta in volta dove c'è bisogno. Fungeranno anche da elementi che daranno un look alternativo all'ambiente cucina.

Isola - E' un elemento imprescindibile di ogni cucina oramai. Ma nel momento in cui si acquista è sempre bene sceglierne un modello che permette di inserire moduli con ante, cassetti o ripiani a giorno su tutti i lati.

Dispensa - Si può scegliere un armadio a muro con diversi ripiani per far sì che sia poco ingombrante.

Mensole sospese - Possono essere sistemate negli angoli inutilizzati della cucina e possono essere costruite 'fai-da-te' utilizzando legno di riciclo e staffe.

Mobili su misura - Possono essere realizzati negli spazi stretti della cucina. Certo spesso non sono economici, ma nonostante il prezzo ed il poco spazio risultano spesso profondi così da permettere di conservare molte cose.