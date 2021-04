Come organizzare al meglio l'ingresso

In ogni casa l'ingresso è una delle zone strategiche. E' il luogo dal quale dobbiamo per forza passare quando stiamo per uscire ed è il luogo nel quale di solito c'è tutto il necessario per affrontare il resto della giornata, ossia chiavi, borsa, cappello, cappotto, occhiali da sole, ecc ecc.

Per questo motivo è necessario organizzarlo al meglio e, per gli amanti del design, cercare di renderlo anche più 'elegante'.

Panche - Se lo spazio lo permette l'inserimento di una panca è una soluzione pratica e molto decorativa. Esistono anche delle panche con vano contenitore dove sistemare all'interno le scarpe. Confortevoli anche dei ganci alla parete che fungono da appendiabiti.

Chiavi - Inutile dire che l'ideale è quello di tenere un apposito contenitore nel quale mettere tutti i mazzi di chiavi. Ne esistono di diversi tipi e si possono anche creare fai-da-te.

Mensole - E' il metodo più semplice, basta appenderle al muro ed installarle all'altezza che riteniamo opportuna. Negli spazi piccoli una mensola di questo tipo rappresenta una sorta di soppalco.

Scarpiere strette - Negli ingressi più piccoli è possibile inserire delle scarpiere poco profonde che consentono di tenere in ordine scarpe o quello che si vuole. E' possibile inoltre poter utilizzare come appoggio la parte superiore di questi mobili e lasciare lì le chiavi e molto altro ancora.

Specchio - E' uno strumento che oltre a conferire design al nostro ingresso ci permette di dare un'ultima controllata al nostro abbigliamento o allo stato del trucco.