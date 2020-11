Cabina armadio in casa: come realizzarla al meglio

Il sogno di ogni donna (ma anche di ogni uomo) è quello di avere in casa una cabina armadio dove poter conservare tutto il proprio guardaroba ed avere lo spazio utile per scegliere con calma vestiti ed accessori vari.

Non c'è un modello unico di cabina armadio, ma ne esistono di diverse per poter soddisfare ogni esigenza.

In primis c'è da dire che in una cabina armadio che voglia essere chiamata così non devono mancare questi elementi: cassetti, reparto biancheria, specchi, scatole, ripiani, appendiabiti e scarpiera.

Cabina armadio a spalla o modulare - Sono simili agli armadi ad anta battente, ma a differenza di questi ultimi sono più funzionali perchè sono aperti ed in questo modo si possono sempre avere le cose a portata di mano. Le cassettiere possono essere appoggiate a terra o possono essere sospese

Cabina armandio a soffitto o parete - Possono essere ancorate alla parete o al soffitto (sono in alluminio). Lo spazio non è chiuso e le cassettiere anche in questo caso possono essere appoggiate a terra o sospese

Cabina armadio a pannelli - Non è dotata di spalle, montanti o fianchi ma è presente solamente un pannello di fondo che può essere personalizzato in diversi modi; al giorno d'oggi molti la preferiscono perchè assicura uno stile minimal ed è molto elegante

Una volta scelta la nostra cabina armadio preferita, c'è da scegliere anche l'illuminazione. Si possono utilizzare strisce a led per non ingombrare e per la facilità con le quali si possono installare sui bordi o sui profili; si potrebbe optare per i faretti da incasso che non occupano nemmeno molto spazio; infine c'è sempre la classica soluzione delle lampade, sistemate al centro.

