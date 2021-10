Bagno senza finestra - 10 consigli utili

Una stanza dotata di finestra consente di avere un ambiente luminoso, un ricambio dell'aria e di non avere muffa e cattivi odori.

Nel momento in cui non è possibile e stiamo parlando del bagno, ecco allora come ovviare alla mancanza della finestra.

1. Colori tenui - Meglio utilizzare colori chiari (bianco) e abbinare elementi decorativi 'caldi'. Vanno bene anche colori come panna o beige.

2. Luce - Scegliere la posizione migliore per lampadari o applique per dare carattere alla stanza. Fondamentale anche la presenza di una luce a sospensione sul lavabo. Se presenti travi o mattoni devono essere valorizzati con faretti.

3. Specchi - Riflettono la luce e dando maggiore luminosità lo fanno sembrare più grande. Essenziale lo specchio a piena parete sopra il lavabo.

4. Vetro - Si può usare per creare giochi di luce e può essere inserito oltre che nella doccia anche come 'inserto' sulle pareti. Ideali in questo senso i mosaici in vetro.

5. Rivestimenti - In questi bagni senza finestra è molto alto il rischio di formazione della muffa. Per questo motivo è sempre meglio ricoprire tutta la parete con le piastrelle o utilizzare come rivestimento la resina o il cemento di resina in modo che si ha una naturale protezione contro l'umidità.

6. Finti lucernari - Dei mattoni in vetro cemento sul soffitto con dei led all'interno per riprodurre la luce del sole sono la soluzione ideale per ricreare l'effetto del sole.

7. Pareti filtranti - Pareti in vetrocemento (vetri opachi con lavorazioni semplici favoriscono il passaggio della luce e fanno sì che l'ambiente rimanga comunque riservato). E' possibile anche creare una finestra nella parte alta della parete che dà su un ambiente adiacente.

8. Sistema di areazione - Esistono dispositivi che limitano la formazione di condensa e quindi prevengono muffe e cattivi odori.

9. Vernici antimuffa - All'utilizzo del sistema di areazione può essere abbinato l'uso di vernici antimuffa in modo da avere un altro strumento per prevenire muffa e cattivi odori.

10. Diffusori - Poichè la stanza difficilmente può essere arieggiata mancando una finestra, ecco in soccorso i diffusori grazie ai quali si avrà sempre il profumo che si preferisce.