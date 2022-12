Guida alla scelta del tavolo per il soggiorno

Il tavolo da pranzo è un complemento d'arredo che deve necessariamente inserirsi in modo armonico nella stanza e deve essere comodo.

Per questo motivo deve essere scelto con cura facendo attenzione a materiale, altezza e dimensioni.

Dimensioni del tavolo - La presenza di camere multifunzionali comporta che il tavolo non abbia più solamente una funzione conviviale ma sia anche una scrivania e/o una postazione da lavoro. Per questo motivo la scelta migliore è quella dei tavoli allungabili o trasformabili che, da bassi, raggiungono l'altezza desiderata per trasformarsi in elementi d'arredo che possono accogliere gli ospiti. L'altezza deve essere tra i 70-75 cm, la larghezza almeno di 80cm. La lunghezza non deve essere inferiore ai 62 cm. Importante anche il posizionamento del tavolo, tra la parete e quest'ultimo ci devono essere almeno 80 cm (che diventano 120 cm nella zona di passaggio).

Forma del tavolo - Il più classico e quello più disponibile in differenti misure è sicuramente quello quadrato (100*100 per 4 persone, 140*140 per 8 persone). Quello rettangolare è invece ideale se si ha una camera che si sviluppa in larghezza (140*180 per 4 persone). Il tavolo rotondo è adatto invece ad ambienti ampi (90/110 cm per 4 persone). Il tavolo ovale è invece una scelta di design che occupa molto spazio (vanno in lunghezza dai 160 a 200 cm con una profondità di 110 cm).

Materiale del tavolo - Il legno è quello più utilizzato e sicuramente il più resistente (ed inoltre non richiede grande manutenzione). E' inoltre un materiale che si adatta ad ogni tipo di arredamento. I tavoli in vetro sono invece molto delicati ma facili da pulire e perfetti per donare un aspetto contemporaneo e moderno all'ambiente. Quelli in plastica sono pensati per gli ambienti moderni e non hanno bisogno di manutenzione.

Colore del tavolo - In questo caso molto dipende dal proprio gusto personale. La nuance più diffusa è quella che richiama il colore del legno. Coloro che amano lo stile moderno e soprattutto quello scandinavo prediligono tinte chiare come il bianco. Gli amanti dello stile contemporaneo invece non rinunciano ad un tavolo colorato che si fa subito notare dentro la stanza.