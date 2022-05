Come arredare al meglio la stanza degli ospiti

Coloro che hanno la fortuna di avere una stanza in più a disposizione in casa spesso decidono di riservarla agli ospiti.

Arredarla però non è facile perchè bisogna dotarla di tutti i comfort ma allo stesso tempo non renderla troppo personale.

Ecco di seguito alcuni consigli degli esperti su come prendere la decisione migliore a seconda delle diverse esigenze.

Ambiente neutro e confortevole - La stanza degli ospiti deve seguire lo stile della casa ma non al 100% per far sì che coloro che vivono l'ambiente possano sentirla anche un po' loro. Meglio allora lasciare fuori foto di famiglia o oggetti personali. Gli ospiti dovranno essere liberi di muoversi tra i loro bagagli. Anche se l'ambiente è piccolo ci sarà la necessità di un piano d'appoggio per il pc o per scrivere. Se la stanza è grande si può anche inserire la poltroncina per creare un angolo relax dove guardare la tv o leggere un libro.

Colorazione neutra - Le tonalità più indicate sono quelle neutre, quindi beige, bianco panna, grigio chiaro. O tinte delicate come i colori pastello che fanno sembrare l'ambiente più grande.

Letto - Ideale il letto contenitore per poter guadagnare spazio. Se la camera è piccola meglio un divano letto che successivamente può essere utilizzato nel corso della giornata per leggere un libro o riposarsi.

Piani d'appoggio - L'armadio è essenziale. Se lo spazio è poco può essere sostituito da uno stand appendiabiti a cui affiancare un piccolo comodino.

Illuminazione, tv e specchio - L'illuminazione è fondamentale. Bisogna averla sempre disponibile, essenziale quindi avere una lampada sul comodino o dei faretti sulla testata del letto. Immancabile anche lo specchio (da appendere alla parete). Della tv si può fare a meno in generale a meno che non si voglia creare un ambiente al 100% confortevole.