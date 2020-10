Cambio di stagione: come avere l'armadio in ordine

E' purtroppo arrivato il tanto temuto momento del cambio di stagione. Per evitare che sia solamente un momento di stress ecco di seguito alcuni piccoli trucchi e consigli da seguire.

In primis bisogna porre in essere il cosidetto 'decluttering', ossia liberarsi dei vestiti e di tutte le altre cose che ci rendiamo conto non useremo più perchè troppo vecchi o perchè li consideriamo obsoleti.

Cambio di stagione - Cosa fare

- svuotare l'armadio

- selezionare gli abiti e quanto non usiamo più per poterlo dare a chi ne ha più bisogno

- mettere da un lato i vestiti, le borse e gli altri accessori estivi e dall'altro tutto quanto serve per l'inverno e deve essere sistemato dentro l'armadio

- sistemare i vestiti estivi in appositi scatoli; prima è preferibile lavarli e stirarli in modo tale da eliminare macchie che a distanza di mesi potrebbe essere difficile rimuovere

- pulizia dell'armadio: eliminare la polvere, effettuare l'igienizzazione degli interni e dei ripiani, inserire un profumatore ed utilizzare lavanda, chiodi di garofano o lavanda per tenere lontane le tarme

- per effettuare la sistemazione dei vestiti e degli accessori bisogna utilizzare scatole, buste, dividere gli indumenti per colore, per occasione d'uso o per tipologia; per poter guadagnare spazio è anche possibile utilizzare dei contenitori in plastica impilabili

- i vestiti devono essere inseriti nell'armadio o nei contenitori piegati in modo corretto per evitare che si possano spiegazzare ed anche perchè se inseriti correttamente occupano meno spazio

- è preferibile, dopo aver inserito tutti i vestiti, creare uno spazio appositamente dedicato alle borse, scarpe ed accessori; le scarpe possono essere suddivise per tipologia, le borse per colore o anche per occasione d'uso (serate particolari o tutti i giorni)

- borse e scarpe però devono ovviamente essere riposte in un luogo che sia non solo visibile ma anche facilmente raggiungibile in modo da trovare quello che ci serve in modo semplice e veloce