Tavola di Natale e Capodanno: idee e consigli

Anche se sarà un Natale (ed un Capodanno) un po' particolare a causa dell'emergenza Covid-19, non bisognerà sicuramente rinunciare a tutto quello che facciamo normalmente, in particolar modo ad abbellire la tavola nel modo giusto.

Ecco di seguito alcune piccole regole che si possono seguire per fare una bella figura

Tovaglia - Deve essere in stoffa e coi tovaglioli abbinati. Se si preferisce uno stile raffinato ed elegante, meglio scegliere quelle a tinta unita, se invece si vuole un'atmosfera natalizia al 100% si può optare per quelle a stampa con disegni e simboli natalizi.

Bicchieri e piatti - I piatti in porcellana bianco/avorio possono essere abbinati con qualunque colore. Ma fanno la loro figura anche i piatti col profilo dorato/argentato. Per quanto riguarda i bicchieri devono essere necessariamente in vetro (o anche in cristallo) e devono esserci sia quelli da acqua che quelli da vino.

Posate - Si possono scegliere in diversi modi, squadrate o arrotondate, ma devono essere d'acciaio lucido. Se però si è scelto di mettere dei bicchieri di cristallo ecco che diventano necessario le posate in argento.

Centrotavola - Se la tavola è rettangolare scegliere un centrotavola che si sviluppa in lunghezza, se è rotonda o ovale si deve seguire questa forma. Ideale è crearlo green in armonia con l'ambiente utilizzando pigne, agrifogli, bacche e stecche di cannella ed aggiungere delle candele per creare un'atmosfera romantica ed elegante.

