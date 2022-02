Come arredare la stanza degli ospiti

In ogni casa è presente una camera per gli ospiti. Che sia un luogo ad hoc o una camera polifunzionale da dedicare agli ospiti in base alle necessità, è comunque fondamentale creare un ambiente nel quale ci si senta coccolati.

Ecco quindi alcuni consigli che riguardano l'arredamento della stanza degli ospiti per far sì che quest'ultimi si sentano come a casa.

Colori - La stanza deve essere calda, accogliente, luminosa e fresca. Per questo motivo è preferibile optare per colori neutri o delicati color pastello (rosa, verde menta, grigio, beige, crema o bianco).

Arredamento polifunzionale - Ovviamente tutto dipende dallo spazio a disposizione. Con metri quadrati in abbondanza non devono mancare letto, comodini e cassetti. Con meno spazio basta un divano letto o un materasso gonfiabile ed una sedia come comodino occasionale.

Spazio - La camera non deve essere troppo piena di arredi, ma deve esserci spazio per muoversi più o meno liberamente e per posizionare le valigie. No lampade a terra, meglio degli applique. Per rinfrescare la stanza poi non c'è niente di meglio che ventilatori a soffitto.

Accessori - Lasciare sul letto la biancheria da bagno ed i prodotti di cortesia. Al giorno d'oggi non può nemmeno mancare un angolo dove usare il pc portatile. E se vuoi essere ospitale come comanda la buona educazione aggiungi candele profumate, fiori freschi, una pianta, una scatola di cioccolatini.

Abiti - Non è necessario un armadio, basta un appendiabiti in un angolo della stanza e qualche cassetto per la biancheria.

Personalizzazione - L'ambiente deve essere neutro e non personalizzato. Evitare quindi foto di famiglia, ricordi di viaggio o oggetti nostalgici. Inoltre è bene testare personalmente per qualche sera la stanza per capire se va bene o se manca qualcosa.