Cambio di stagione - I consigli per un armadio sempre in ordine

Il cambiamento delle temperature porta con sè anche la necessità di provvedere al tanto temuto 'cambio di stagione'.

Al contempo però il cambio di stagione rappresenta anche un'opportunità per eliminare quello di cui non si ha più bisogno ed effettuare una riorganizzazione del proprio armadio.

Ecco di seguito alcuni suggerimenti per rendere questo processo un piacere più che un incubo.

Organizzazione - Bisogna procedere seguendo scrupolosamente questi 4 passaggi: svuotare completamente l'armadio, dividere i capi di abbigliamento, scegliere gli abiti che non servono più e sistemare i capi da conservare in scatole ad hoc

Pulizia - Prima di riempirlo di nuovo l'armadio deve essere igienizzato (meglio se con ingredienti naturali come bicarbonato di sodio e limone). Una volta fatto e riempito dei vestiti basterà inserire qualche sacchetto profumato per tenerlo sempre 'di buon odore'.

Come fare ordine - L'ordinatore è utile per mettere in bella vista alcuni capi che si utilizzano di più. Il modello a piani è la soluzione ideale per coloro che vogliono maggiore omogeneità nell'armadio di casa. Ci sono anche le custodie per abiti che conferiscono ordine e pulizia. Altre soluzioni sono i divisori che mettono fine al caos nei cassetti e le scatole-sotto-letto che mettono al riparo dall'umidità.

Soluzioni alternative

Sacchetti sottovuoto - Basta un semplice aspirapolvere per togliere l'aria

Grucce - Adatte ad ogni esigenza, perfette per fare ordine: ne esistono di diversi tipi (legno, modelli porta-pantaloni, plastica)

Tubi appendiabiti - Sono bastoni di metallo che consentono di appendere i vestiti più pesanti come giacche, cappotti, gonne, evitando le pieghe

Stender - Sono uno strumento che consente di mixare al meglio praticità e design

Armadi in tela - Si possono sfruttare come guardarobe e come alternativa alle scarpiere o agli armadi di legno