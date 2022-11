Tutte le soluzioni per 'nascondere' la lavatrice

La lavatrice, nonostante gli ultimi modelli abbiano oramai un'estetica più che dignitosa, non possono essere considerati elementi d'arredo. E per questo motivo non tutti la vogliono in bella mostra in bagno.

Ecco quindi le soluzione per poterla nascondere.

Mobile lavabo - E' una soluzione ideale per coloro che hanno poco spazio e che permette di sfruttare gli attacchi dell'acqua e del lavandino per guadagnare spazio. E' però necessario che oltre lo spazio per la lavatrice ad incasso si trovi all'interno del mobile anche quello per ospitare i prodotti del bagno.

Tenda - E' la soluzione ideale per uno stile essenziale e per non acquistare un mobile. La si può scegliere dello stesso colore della parete o dei mobili. Si può optare anche per una tenda a rullo, facile da montare e ad ingombro ridotto.

Armadio su misura - Sono perfetti, ma devono avere attacchi per l'acqua e per la presa corrente, oltre che la profondità necessaria per ospitare l'elettrodomestico. All'interno del mobile potranno essere ospitati anche la biancheria o i prodotti per il bagno.

Nicchie del bagno - Se le dimensioni delle nicchie lo permettono è possibile inserire la lavatrice al suo interno e lasciarla a vista o coprirla con una tenda.

Muro divisorio - E' una opzione economica. Basterà contattare uno specialista che ne creerà uno dell'altezza e della larghezza giusta. Il muro potrà inoltre essere utilizzato per installare mensole e ripiani.

Porta scorrevole - Si può montare su un apposita guida. Sopra la lavatrice possono inoltre essere montate delle mensole o un mobiletto per ospitare detersivi o biancheria che verranno nascosti dalla stessa parete scorrevole.