Pannelli OSB - Cosa sono e tutti i possibili utilizzi

I pannelli OSB (pannello in fibra di legno che viene ottenuto da diversi strati di trucioli di legno incollati e che sono classificati come Oriented Strand Board ossia pannelli di scaglie di legno orientati) che di solito vengono utilizzati per delimitare i cantieri durante i lavori in corso, nella realtà rappresentano un utile materiale che può essere utilizzato per realizzare qualunque cosa anche negli interni domestici oppure per negozi e/o locali.

Si tratta di elementi leggeri ma solidi, che fungono da isolante termico e che hanno poco impatto sull'ambiente anche dal punto di vista ecologico. E cosa fondamentale hanno un costo contenuto che varia in base allo spessore del pannello.

Il loro impiego negli interni è diventato frequente perchè su questi pannelli si possono effettuare lavorazioni (tagli o fori). Non si possono però effettuare bordature, piallature, carteggiature o altri lavori perchè si comprometterebbe la stabilità del pannello.

Se lo si lascia 'al naturale' il pannello OSB può essere utilizzato in ambienti abitati da giovani o da persone che amano l'estetica rustica o di richiamo industriale. E' possibile realizzare una scala, piccoli elementi d'arredo, intere pareti o anche pavimenti.

Per realizzare pavimenti in OSB vengono utilizzati spessori che garantiscono maggiore stabilità. I pavimenti da realizzare possono essere flottanti o fissi. Una volta che è stato fissato il pavimento si possono passare diversi strati di vernice come accade per i parquet per eliminare la ruvidezza delle scaglie.

Possono essere lasciati allo stato naturale ma possono anche essere colorati: da preferire in questo caso vernici ad acqua. Ma si possono trovare pannelli già colorati dal produttore.