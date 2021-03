Divano di casa: guida alla scelta

Una delle scelte che non vanno sbagliate quando si 'costruisce' una casa è sicuramente quella che riguarda il divano. Va bene essere attenti al design, ma non devono essere assolutamente sottovalutate grandezza e comodità.

Ecco di quali varianti bisogna tenere conto prima di acquistarne uno.

In primis bisogna tenere conto di chi lo utilizza. Se ci si trova di fronte a single e coppie, basta uno a due/tre posti; se parliamo di una famiglia meglio un divano angolare o due divani da due/tre posti ciascuno; se invece in casa c'è una persona anziana è preferibile un modello con postazione relax. Se ci sono bambini il tessuto deve essere necessariamente quello lavabile e sfoderabile, così come se si possiedono animali (in questo caso meglio ancora aggiungere il copridivano).

Chiaramente il divano deve essere proporzionato alla grandezza della stanza.

Il divano a due/tre posti (lunghezza 150-185-200 cm) è adatto alle case di piccole dimensioni. Può essere scelto con contenitore o anche con divano letto per ospitare parenti ed amici.

Se lo spazio non è un problema è preferibile optare per un divano angolare che può arrivare anche fino a 250 cm. Se posizionato al centro della stanza funge anche da divisore tra un ambiente e l'altro.

Divano - Caratteristiche imprescindibili

- sedile: per poter poggiare i piedi per terra

- braccioli: che devono permettere alle braccia di poggiare in modo da attenuare la tensione del collo

- schienale: deve essere sempre più alto dell'altezza della schiena

- materiale per imbottitura: deve essere imbottito con schiume poliuretaniche, piuma d'oca o memory-foam.

Divano in pelle - Ha il vantaggio di essere molto elegante, di regalare piacevole sensazione al tatto e di raccogliere poca polvere. Per pulirlo basta utilizzare prodotti e panni adeguati. Ideale anche se ci sono animali in casa, resiste però poco ai graffi. E' molto costoso, ragione per la quale è possibile optare anche per un 'similpelle'.

Divano in tessuto - Molto facile da lavare e pratico, ha però lo svantaggio di accumulare maggiore polvere ed essere meno resistente rispetto al divano in pelle. E' chiaramente molto più economico.