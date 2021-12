Natale 2021 - Alcune idee regalo per la casa

Nonostante la pandemia e le restrizioni è innegabile dire che è già partita la caccia ai regali per il Natale 2021. Tutti i negozi sono già 'conciati' per le feste e vengono spesso presi d'assalto dai clienti.

Ecco, quindi di seguito, alcune idee regalo per quanto riguarda la casa che sono state scelte dagli esperti di habitissimo.it in collaborazione con Maisons du Monde.

Idee regalo per uomini e donne - Se si tratta di una persona che conosci bene bisogna pensare alle cose che gli piacciono di più: possono rappresentare una buona soluzione statuette decorative, orologi da parete, mappamondi, quadri, un mobile bar, una decorazione da parete extralarge.

Se si tratta di una persona che si conosce meno non bisogna pensare a qualcosa di originale ma a qualcosa di generico ma utile: diffusore di oli essenziali, accessori per vino, cocktail, tè o caffè.

Per le donne c'è maggiore possibilità di scelta: si può andare da un portagioie ad una candela profumata, passando per un vaso o un vassoio, una custodia chic per lo smartphone. Idea originale è quella delle cornici con stampe di tendenza o con foto personali.

Idee regalo per bebè e bambini - Se i tuoi amici e/o parenti hanno appena avuto un bambino non c'è niente di meglio di una giostrina musicale, una lampada da notte, palestrine con animaletti, fasciatoi da viaggio, bavaglini, mantelle o accessori per il bagnetto. Per i bambini più grandi non cè niente di meglio di libri dedicati allo sviluppo, carretti per i primi passi o teneri pupazzetti.

Per quelli ancora più grandi non vanno trascurati giocattoli in legno, peluche, animali a dondolo, giochi su due ruote. A partire dai 6 anni si va sul sicuro con accessori per la scrivania, elementi di decorazione e di tendenza per la cameretta e cartoleria varia.

Idee regalo eco-sostenibili - Cannucce in vetro o in bambù, borracce, infusori per tè/tisane. Si possono scegliere anche prodotti realizzati con materiali naturali come legno certificato, cotone bio o altri materiali che derivano da processi di riciclo. Per quanto riguarda i pacchetti regalo ecosostenibili si può optare per scampoli di tessuto o di foulard (come nella tradizione giapponese).