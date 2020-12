Regali di Natale: idee originali per incartarli

Per rendere il regalo di Natale ancora più bello per coloro che lo ricevono non è importante solamente il contenuto ma anche il modo nel quale viene impacchettato.

Sono diversi i modi attraverso i quali è possibile impacchettare un dono, i più originali provengono dal Giappone.

Furoshiki - E' l'arte di impacchettare i regali, che inizialmente veniva utilizzata per conservare all'asciutto i vestiti nei lavatoi pubblici. Ha molta importanza la stoffa con la quale incartare il regalo, che varia a seconda delle occasioni (viola per lauree e funerali, foulard con fiori o frutti per i regali legati alle stagioni).

Sono tre i modi di avvolgere gli oggetti con la stoffa:

- fukusa-zutsumi: il tessuto avvolge l'oggetto senza fare nodi

- otsukai-zutsumi: il tessuto avvolge l'oggetto e si fa un solo nodo

- yotsu-musubi: il tessuto avvolge l'oggetto più grande e si fanno due nodi

Come incartare un regalo con la tecnica Furoshiki

- stendere la stoffa con il lato esterno poggiato sulla superficie, posizionando il regalo al centro

- prendere un lembo ed avvolgere il regalo e ripetere l'operazione con l'altro lembo

- unire i due angoli e chiuderli con un nodo

Carta da giornale - E' un modo originale e personalizzabile aggiungendo nastrini colorati, applicazioni di feltro.

Tovaglioli di carta - E' possibile utilizzare quelli che hanno stampe a sfondo natalizio per impacchetttare qualche regalo. Lo si può fare perchè sono particolarmente resistenti. Si può concludere la confezione con un chiudipacco in cotone o lana per creare un effetto ancora più natalizio.

Vecchi indumenti - Si può usare la camicia o la maglia che non usiamo più ed utilizzarla come carta regalo veramente originale. Si possono impacchettare bottiglie o vestiti e si può concludere la 'decorazione' con nastrino e fiocchi.