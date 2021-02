Open space in casa: vantaggi e svantaggi

Una caratteristica delle case moderne è sicuramente l'assenza di divisioni interne (ossia la presenza di un open space) e l'abbandono delle abitazioni vecchio stampo con piccole stanze e lunghi corridoi.

Come tutte le scelte però anche quella dell'open space ha dei vantaggi e degli svantaggi. Ecco quali sono secondo gli esperti di habitissimo.it.

Vantaggi

- libertà e fluidità di movimento grazie all'assenza di pareti; in casa si hanno percorsi più liberi a seconda di dove vengono posizionati i mobili

- ariosità (è bene però non cercare di diminuirla inserendo troppi elementi superflui e poco fluidi)

- luminosità; la luce è abbondante ed in grado di potersi diffondere da una parte all'altra della stanza

- quando abbiamo a che fare con superfici non troppo grandi dà una sensazione di spazio

- è uno spazio perfetto per coloro che amano stare sempre in compagnia, della propria famiglia o degli amici

Svantaggi

- anche nel contesto familiare a causa dell'open space c'è poca possibilità di privacy

- la presenza della cucina a vista provoca lo sprigionarsi e la presenza costante degli odori (che non vanno via nemmeno con una cappa di ultima generazione); come se non bastasse spesso l'unto che deriva dalla cottura dei cibi è difficile da eliminare sia dagli oggetti che dai tessuti

- all'interno dell'open space si entra e si esce in modo continuo, soprattutto in famiglia, è quindi risulta molto difficile rilassarsi in solitudine

- a molti l'idea di stare sempre nello stesso ambiente può risultare a lungo andare eccessivamente soffocante

- per poter svolgere appieno la propria funzione l'open space deve essere sufficientemente spazioso altrimenti si corre il rischio che possa risultare caotico e disordinato; per questo motivo quando si ha a che fare con uno spazio non troppo grande bisogna fare grande attenzione alla distribuzione dei mobili