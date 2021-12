Paraschizzi della cucina - Tutte le opzioni sul mercato

Molto spesso tra gli elementi della cucina che vengono sottovalutati c'è sicuramente il paraschizzi. Nella realtà si tratta di un elemento fondamentale come non mai e che deve essere scelto per tempo in funzione dell'estetica ma anche della funzionalità.

Il paraschizzi è la parte del muro che va dal piano di lavoro della cucina fino ai pensili e che occupa un importante spazio visivo.

Le caratteristiche principali di ogni paraschizzo devono essere tre: lavabile, igienico e duraturo. In commercio, ovviamente, ce ne sono tantissimi.

Piastrelle di ceramica - E' uno dei rivestimenti fondamentali. Le piastrelle possono essere in formato grande, intermedio o piccolo. Le zone più piccole si sposano meglio coi formati medi rettangolari. Negli spazi più grandi ci si può sbizzarrire anche con formati anche geometrici e con colori a contrasto.

Materiale del piano di lavoro - Si può puntare sul laminato o sul Corian (superficie solida e minimale). Se si vuole puntare sulla bellezza non si può rinunciare a marmi, graniti e pietre varie. Vanno di moda anche i derivati del quarzo (okite e silestone) molto resistenti e robusti.

Vernice lavabile - Il muro rimane sempre intonacato e verniciato senza alcun rivestimento. Ha un costo più basso rispetto alle altre opzioni ma ha bisogno di grande manutenzione nel corso del tempo.

Carta da parati - E' possibile scegliere quella in fibra di vetro. E' inoltre possibile scegliere tra una immensa varietà di stampe che permettono di rendere lo stile sempre più personalizzato.

Vetro - Ha una facilità di pulizia e di igiene superiore rispetto alle altre opzioni. Esiste oramai anche l'opzione del vetro magnetico, che può essere sfruttabile anche per contenitori, portamestoli e portaspezie.