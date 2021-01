Porte scorrevoli - Cinque motivi per installarle

Quella della porta scorrevole è una soluzione che consente di mettere in comunicazione diverse stanze della casa senza sottrarre metri quadri e luminosità.

Sono diversi i motivi per i quali conviene scegliere di installare una porta scorrevole

Spazio - E' la soluzione più semplice per fare 'comunicare' tra di loro 2 stanze e dare luminosità ad una delle due. Sono perfette per bagni, corridoi, camere da letto, soprattutto quelle a scomparsa (che permettono anche di poter sistemare un mobile alla parete laterale) che consentono di guadagnare circa 1,5 mq di spazio.

Design - Al giorno d'oggi esistono tantissimo modelli in grado di poter soddisfare le più diverse esigenze. Tra i diversi modelli sono da segnalare quelle che scompaiono all'interno di un divisorio in cartongesso o quelle che si aprono a fisarmonica.

Decorazione - Le porte scorrevoli a scomparsa o quelle con lo scorrimento a vista rappresentano anche una soluzione decorativa per la nostra casa. Le prime però necessitano di un piccolo intervento edile, mentre le seconde si possono installare molto più rapidamente.

Sintomo di modernità - Si possono scegliere porte in legno che trasmettono calore o quelle in stile granaio per coloro che vogliono avere una casa vintage. Ma anche in questi casi le porte scorrevoli rappresentano sicuramente un qualcosa di moderno.

Adattamento - Come detto al giorno d'oggi esistono porte scorrevoli per tutti i gusti. Nelle case moderne, caratterizzate dagli ambienti 'open', sono sempre più utilizzate per delimitare gli spazi. Le soluzioni più utilizzate sono quelle tra cucina e salone per consentire di chiudere la prima in presenza di ospiti o per rendere ancora più intima la zona del bagno senza rinunciare alla luminosità.