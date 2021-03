Cucina - Come scegliere il rubinetto adatto

Poichè nella maggior parte delle case la scelta è oramai quella dell'ambiente unico cucina/soggiorno c'è sempre maggiore attenzione allo stile della cucina.

Non solo gli elettrodomestici, ma anche tutti gli altri elementi d'arredo, non solo devono essere funzionali ma anche eleganti e di stile.

Vale anche per i rubinetti, che rappresentano un modo per dare un nuovo aspetto alla cucina non incidendo eccessivamente sul proprio portafoglio.

I rubinetti possono essere installati a parete o sul lavandino. Vediamo quali sono le diverse possibilità di acquisto.

A parete - E' un tipo di miscelatore facile da pulire e che richiede poca manutenzione. Di solito si caratterizza per uno stile minimal.

Monocomando - E' caratterizzato dalla presenza di un unica maniglia che muovendosi da sinistra a destra regola la temperatura. Dal basso verso l'alto invece si regola il volume d'acqua. Gli amanti del design possono scegliere tra stili e forme differenti.

Due maniglie - Più adatto a coloro che vogliono una cucina in stile retrò. Hanno due manopole separate per acqua calda e fredda.

Con doccetta - E' presente un miscelatore con tubo allungabile che può raggiungere tutti gli angoli del lavandino. In questo modo potrà essere più facile lavare pentole e togliere cibo dal lavandino.

Con sensore - Il rubinetto si utilizza senza toccarlo perchè è presente un meccanismo nella parte anteriore. Ha un doppio funzionamento: senza contatto è funzionale quando si hanno le mani sporche o impegnate. Ha però un costo importante ed è molto delicato.

Ripiegatile - E' una soluzione valida per le cucine più piccole perchè si può piegare quando non viene utilizzato così da liberare spazio.

I rubinetti possono essere di diversi materiali: bronzo (adatto agli ambienti classici), acciaio (adatto agli ambienti minimal, classico o moderno), smaltato (per chi vuole essere creativo).

Prodotti online

Rubinetto flessibile con doccetta estraibile

Rubinetto con molla a spirale

Rubinetto con rompigetto

Rubinetto con doppio comando

Rubinetto da cucina con sensore