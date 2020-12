Arredare casa nel 2021: i colori di tendenza

Ogni anno non solo la moda ma anche il design vengono fortemente influenzati dalle principali aziende del settore, soprattutto per quanto riguarda i colori.

E' il caso dell'Istituto americano Pantone, che per quanto riguarda la casa ha deciso che per il 2021 il tema principale sarà 'l'illuminating' e 'l'ultimate grey', ossia la scelta di colori come il giallo caldo o il grigio cemento.

Questi due colori, che sembrano molto lontani l'uno dall'altro, in realtà possono essere ben mixati. L'obiettivo, dopo un anno così complicato, è quello di avere in casa dei colori come il giallo che possano ispirare positività. L'ultimate grey è invece una tonalità più fredda e neutra che però è sintomo di sicurezza, affidabilità ed eleganza.

Vediamo, quindi, alcune idee su come è possibile accoppiare questi due colori nelle diverse zone della nostra casa.

Bagno - Può essere usato il grey come colore principale del bagno ed il giallo sulla biancheria, magari alternato a quadri grigi.

Camera dei figli - Il giallo è l'ideale per rendere la stanza colorata, solare e divertente. L'idea più equilibrata, se ci sono ragazzi più grandi, è quella di tinteggiare le pareti con il grigio ed arredare la stanza con sedie o poltrone a tinte gialle. Possibile anche usare mobili color acciaio ed accessori tutti gialli.

Camera da letto - Il grigio è il colore per eccellenza che permette di creare un colore calmo e sereno. Anche la biancheria da camera è ideale 'ultimate grey'. Per dare un po' di luminosità anche in questo caso possiamo inserire una poltrona gialla o utilizzare coperte e cuscini color senape.

Stanza da pranzo - La soluzione che si fa preferire è quella di tinteggiare le pareti di grigio e coordinarle con sedie e cuscini sui toni del giallo. In questo modo si avrà un ambiente luminoso ed accogliente. Gli elementi d'arredo potranno essere alternativamente dei colori dell'illuminating o dell'ultimate grey.