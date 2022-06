Salone del Mobile 2022 - Le novità per il bagno

Nel corso del 'Salone del Mobile', evento svoltosi a Milano dal 7 al 12 giugno, c'è stato anche spazio per la biennale del 'Salone Internazionale del Bagno', dove sono state presentate le ultime novità in tema di arredo bagno, rubinetterie, sanitari, cabine doccia, vasche da bagno, radiatori e ulteriori soluzioni innovative per un benessere a tutto tondo.

Ecco le maggiori novità che ci attendono prossimamente, individuate dagli esperti di habitissimo.it.

Sostenibilità - Verrà promossa la produzione di elementi in materiali riciclabili, ecologici o provenienti da fonti circolari (prodotti che dovranno durare nel tempo così da evitare la dismissione).

Risparmio idrico - Le aziende internazionali stanno investendo in soluzioni che possano garantire il risparmio idrico. In primis i sanitari che richiedono una quantità ridotta di acqua per funzionare.

Re-impiego - L'obiettivo è quello di immagazzinare il calore prodotto dall'acqua per cercare di scaldare nuova acqua ed avere risparmio energetico. Molte soluzioni sono ancora in fase di studio ma potrebbero presto diventare di uso comune.

Bagno e tecnologia - Nell'ambiente bagno è sempre più presente l'integrazione della tecnologia. Con un solo tocco o comando si potranno accendere le luci e regolare la temperatura della stanza, o si potrà programmare con il proprio smartphone il riempimento della vasca da bagno.

Benessere - Il bagno oramai non è più concepito solo come un ambiente di servizio ma come un luogo nel quale bisogna conciliare relax ed emozione con un occhio anche alla sostenibilità dal punto di vista ambientale. La ricerca del benessere si concretizza anche nell'utilizzo di materiali naturali come marmo e legno che danno ai bagni delle caratteristiche uniche.

Bagno 'nuovo ambiente' - Vi sono aziende che concepiscono il bagno ad un più alto livello, ossia come stanza che diventa una estensione di altri ambienti di vita ai quali si integra attraverso il ricorso ad arredi particolari. Un bagno che per esempio non ha confini predefiniti con la stanza da letto o con il soggiorno.

Forma e stile - Le protagoniste dello stile d'arredo 2022 sono e saranno le linee curve. In quanto a tendenze la fanno da padrone l'ambientazione naturale e minimalista tipica della Scandinavia con il dinamismo e l'eleganza dello stile retrò.

Colori - Si conferma la tendenza a scegliere nuovamente una ceramica colorata. A farla da padrone però continua ad essere il bianco con le rubinetterie in finiture metalliche.