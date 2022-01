Le dieci regole fondamentali della decorazione

In tema di decorazione, al di là dei gusti personali e della possibilità di effettuare modifiche all'interno di una casa, ci sono regole basilari dalle quali non si può prescindere.

Ecco quali sono secondo gli esperti di habitissimo.it.

Casa - La propria casa va fatta tale in tutto e per tutto, bisogna personalizzarla per sentirla 'dentro'. Che sia per poco o per tutta la vita, deve essere il rifugio dallo stress quotidiano e deve quindi contenere tutto quello che ti fa stare bene.

Luce - La presenza della giusta dose di luce naturale è fondamentale in ogni stanza. Ragione per la quale la priorità deve essere quella di massimizzare l'illuminazione del sole.

Tinte - Una base neutra è un ottimo punto di partenza se si vuole avere un ambiente facile da arredare. In questo modo ci si potrà sbizzarrire con mobili, accessori ed oggetti colorati (ma senza esagerare troppo e tenendo a mente la base cromatica scelta).

Passato - Anche se si realizza qualcosa di nuovo non bisogna mai rinunciare al recupero di qualcosa di vecchio o di vissuto.

Spazi - 'Less is more' è uno dei principi base della decorazione, ragione per la quale è da evitare lo shopping compulsivo di elementi decorativi e d'arredo. Necessario lasciare spazio per muoversi liberamente dentro casa.

Armoniosità - E' un principio che vale per gli open space, per i loft o gli spazi moderni con confini indefiniti. Tutto quello che si sceglie per decorare la casa deve avere un filo conduttore, evitare elementi eccessivamente dissonanti.

Lampade - E' proprio vero che una lampada da design può sensibilmente modificare l'aspetto di una stanza, ragione per la quale va scelto qualcocsa di forte impatto che sia anch'esso un elemento d'arredo.

Pareti vuote - La casa deve parlare di te, ragione per la quale va riempia con qualcosa che rispecchia passioni e gusti. Non è però un must riempirla senza criterio.

Black - Il nero è un colore che non passa mai di moda e questo vale anche per le case. In generale non si deve avere paura nè del troppo nero nè del troppo bianco.

Casa altrui - Bisogna fare tesoro delle cose belle che si sono viste nelle case di amici/parenti/estranei ma non desiderare mai una casa d'altri perchè altrimenti non si rispetterà il primo di questi 'comandamenti'.