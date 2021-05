Salotto - Ecco le tendenze per il 2021

Come ogni anno, anche per quanto riguarda la casa, sono in arrivo delle nuove tendenze che riguardano le nuove proposte 'decorative'.

Ecco, secondo gli esperti di habitissimo.it, quali potranno essere le principali che riguardano in particolar modo il salotto.

Carta da parati - Coloro che vogliono dare nuova vita alla loro parete possono scegliere una carta da parati in formato maxi con una immagine adatta alla stanza che si vuole andare a decorare.

Stile bohèmiene - Prende forma da elementi di ispirazione etnica e da pezzi da recuperare o riciclare utilizzando colori vivaci, fantasie originali ed accostamenti insoliti.

Stile jungalow - E' un termine che nasce dalla fusione dei vocaboli jungle e bungalow e si caratterizza per la presenza di tantissime piante. Coloro che vogliono adattare il proprio salotto a questo stile devono usare tanto verde nelle loro stampe, carte da parati ed arredi vintage.

Toni scuri e velluto - Se l'obiettivo è quello di dare al salotto un tocco di eleganza e lusso bisogna usare come colore il grigio, il nero, il viola ed il verde scuro. Per smorzare la presenza di questi colori è poi possibile optare per stampe astratte e dettagli molto colorati.

Stile nordico - A caratterizzare questo stile sono la prevalenza del bianco e dei colori neutri, la presenza di materiali naturali e spazi 'minimal'. Coloro che si vogliono ispirare in toto alle case scandinave possono utilizzare qualche colore sulla parete o con degli accessori.

Salotto senza 'audio/video' - Tra le nuove tendenza c'è quella di non inserire in salotto nè la televisione nè nessun'altra apparecchiatura eletrronica. Secondo coloro che aderiscono a questo stile la presenza di questi elementi distrae, è troppo ingombrante e non conferisce un look curato agli spazi.

Rustico-chic - Coloro che hanno un salotto realizzato in legno naturale, con mattoni o travi a vista possono rifarsi a questo stile dando un colpo di vernice bianca ed utilizzare tessuti naturali ed arredi contemporanei.