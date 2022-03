Tutti i vantaggi delle finestre in PVC

Le finestre sono una componente importante in ogni casa perchè forniscono luce, proteggono dagli agenti atmosferici e dal rumore esterno (ed incidono anche sulla qualità estetica dell'edificio).

Le finestre in PVC sono un'opzione da prendere in considerazione perchè presentano tanti aspetti positivi. Ecco quali.

Isolamento termico - Il PVC è un materiale con ottime caratteristiche isolanti dal punto di vista termico. Isola dal freddo e dal caldo ed assicura comfort ed efficienza energetica. Se si sostituiscono le vecchie finestre con quelle in PVC si ottiene anche un risparmio sulle spese di gas ed elettricità.

Isolamento acustico - I profili delle finestre in PVC offrono protezione dal rumore esterno grazie al dimensionamento ed al numero di camere.

Qualità e durata - Se il telaio e le guarnizioni sono di buon livello e l'installazione viene effettuata correttamente (senza lasciare spifferi o altri problemi) le finestre in PVC sono durevoli e resistenti nel tempo senza che siano visibili alterazioni o che sia necessaria particolare manutenzione (lo sporco si leva con un panno umido e poco sapone).

Estetica - Oltre al classico bianco le finestre in PVC possono essere realizzate in diversi colori ed anche nel modello 'effetto legno' con diverse colorazioni tra le quali scegliere.

Dimensioni - In commercio ci sono finestre in PVC di diverse dimensioni standard pronte per essere installate. Hanno ovviamente prezzi minori rispetto a quelle che si possono realizzare su misura.

Sicurezza - Esistono modelli diversi di finestre in PVC con diverse classi antieffrazione. Si può quindi selezionare quella che si ritiene adatta al livello di sicurezza che richiede la zona nella quale si trova l'immobile. La scelta dipende ovviamente anche dall'accessibilità (finestre a piano strada).

Apertura - Le più diffuse sono le finestre in PVC a battente, con una o più ante che hanno una apertura completa. In alternativa ci sono quelle con apertura oscillobattente (apertura totale o parziale). Esistono ovviamente anche le finestre in PVC scorrevoli (meno efficaci però in termini di isolamento) e quelle per tetti (che hanno anche apertura motorizzata per rendere l'apertura più facile).