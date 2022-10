All'interno di ogni appartamento gli arredi devono essere scelti tenendo conto dello stile e delle dimensioni di ogni stanza.

Quando si parla di camera da letto i due elementi ai quali è impossibile rinunciare sono il letto e l'armadio. Ma se vogliamo avere ancora più spazio per gli abiti la soluzione ideale è quella del 'letto contenitore'.

Letto contenitore - I modelli sul mercato

Apertura orizzontale - Il letto ed il materazzo si sollevano in orizzontale ed in questo modo si ha molto spazio a disposizione perchè si può utilizzare anche quello sotto la testata.

Apertura inclinata - La rete ed il materasso si inclinano con una semplice pressione manuale. Rispetto al modello orizzontale c'è meno spazio a disposizione perchè la zona vicino alla testiera è occupata da parte del letto.

Apertura easy up - L'apertura avviene in due tempi. Nella prima parte si ha l'apertura inclinata, con il secondo step invece la rete ritorna in posizione orizzontale per rendere più semplice prendere il contenuto all'interno.

Cassetti inferiori - In questa tipologia il letto non si solleva ma lo spazio extra si ricava grazie a cassetti sottostanti il materasso molto facili da aprire ma che offrono meno spazio a disposizione.

Letto contenitore - Vantaggi e svantaggi

- Spazio: al suo interno possiamo conservare biancheria, vestiti e tutto quello che vogliamo

- Organizzazione e funzionalità: consente di avere tutto a portata di mano e ben ordinato e si adatta ad ogni tipo di letto e di materasso

- Praticità ed igiene: il modello orizzontale permette di rifare il letto senza abbassarsi; il contenitore è isolato dall'esterno e quello che c'è all'interno rimane pulito se ben conservato

- Pulizia: la struttura del letto poggia direttamente sul pavimento e non è quindi facile pulire il pavimento sotto il letto; la polvere si infila facilmente all'interno del contenitore; per questo motivo è preferibile conservare i vestiti o gli oggetti in appositi sacchetti o contenitori che si possono chiudere