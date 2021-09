Sgabelli in cucina - Perchè sì e perchè no

Gli sgabelli, soprattutto nelle cucine dotate di bancone alto, tavolo alto o isola, sono diventati oramai un must: ma ci sono motivi per amarli e motivi per odiarli, almeno secondo gli esperti

Gli sgabelli rappresentano oramai dei complementi ideali per ogni cucina che abbia un'isola o un bancone.

Sul mercato ce ne sono disponibili di ogni forma e di ogni colore e possono essere utili per un aperitivo easy, per la colazione, per lo spuntino veloce, da soli o in compagnia

Sgabelli - Perchè sì

Spazio - Disposti attorno all'isola, al bancone o al tavolo alto sono una soluzione salvaspazio perchè possono essere messi sotto queste strutture. I modelli più diffusi sono quelli bassi da bar con un'altezza di 70-75 e pochissimo ingombro.

Compagnia - La presenza degli sgabelli consente di stare molto vicino a coloro che stanno preparando il pasto, che in questo modo può godere della compagnia dei commensali. Sugli sgabelli si possono sedere anche i bambini e li si può tenere sotto controllo.

Stile - Vista la grande varietà sul mercato si possono avere in qualunque modo si desiderano: stile contemporaneo, in legno, in metallo, in pelle, in look vintage o industriale.

Multiuso - Sono perfetti per poter essere utilizzati in tutte le situazione, a maggior ragione quando abbiamo quelli ad altezza regolabile o quelli dotati di ruote.

Complementi informali - Gli sgabelli sono spesso utilizzati per brevi momento (caffè veloce, latte, aperitivo, cena o colazione last minute). Sono quindi complementi informali, pratici e perfetti per sentirsi a proprio agio in casa.

Sgabelli - Perchè no

Scomodità - Chiunque li utilizzi per più di qualche minuto comincia ad accusare indolenzimento alla schiena e non cambia la situazione nemmeno cambiare posizione. In alcuni momenti non si sa più come mettere le gambe e non danno la possibilità di poggiare giacche o borse.

E' chiaro che questi tipi di problemi dipendono dal tipo di modello che si va a scegliere perchè quelli che ad oggi hanno sedute classiche, imbottiture e schienale alto non possono assolutamente essere considerati scomodi.